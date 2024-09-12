Песков: Переносить саммит БРИКС из Казани не планируется

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков

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Казань продолжает готовиться к саммиту БРИКС, переносить это событие в другой город из-за возможных атак украинской стороны с помощью беспилотников не планируется. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков радиостанции «Маяк».

«Нет, не было [планов перенести мероприятие]. Подготовка продолжается. Готовимся к саммиту», — заверил пресс-секретарь Президента РФ.

Ранее Президент России Владимир Путин рассказал, что планирует в ходе саммита БРИКС отдельно встретиться с Председателем КНР Си Цзиньпином и Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.