Метшин проверил отели, которые готовят к саммиту БРИКС: Мы ждем 20 тысяч гостей

Мэр Казани Ильсур Метшин проверил готовность отелей и гостиниц, где планируют поселить участников и гостей саммита стран БРИКС. Напомним, данное мероприятие пройдет в столице РТ с 22 по 24 октября.

«На саммит стран БРИКС мы ждем 20 тысяч статусных гостей. Такое количество одномоментно, в течение трех дней, мы не принимали ни разу», - сказал Метшин, чьи слова приводит пресс-служба мэрии столицы РТ.

Градоначальник добавил, что для гостей на время проведения саммита БРИКС приготовили 70 разных средств размещения, из них 53 – это отели Казани. Каждую неделю, как ранее поручал Раис РТ Рустам Минниханов, в городе проводят штабы по подготовке к саммиту.

«Регулярно проверяем, что называется, ногами все средства размещения. Сейчас в отелях идут строительные, отделочные работы, проводится дополнительное благоустройство», - рассказал Метшин, добавив, что на текущий момент готовы принять гостей 37 отелей, а в остальных пунктах размещения завершат работы в течение месяца.

Делегации стран-участников саммита хотят разместить в 25 казанских отелях, еще 16 готовят для журналистов и сопровождающих. Других членов групп (например, волонтеров, правоохранителей) поселят в других 10 отелях.

Cosmos Kazan Hotel

Этот отель уже готов. Там сделали ремонт и теперь в 146 номерах уровень стал выше, в частности, появился президентский номер и номера класса «люкс».

Все номера обустроили по принципу экологической повестки. К примеру, косметические наборы предусмотрены без использования пластика. Также там отремонтировали отдельные зоны.

Метшин после увиденного поблагодарил за проделанную работу, отметив, что в будущем такое «обновление» поможет привлечь в Казань еще больше туристов. Он также вспомнил о своем обещании первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Тогда он ему сказал, что столица РТ будет принимать 1 млн туристов. В ответ Шаймиев попросил Метшина быть аккуратнее с обещаниями.

«Но в прошлом году мы поставили рекорд, количество туристов перевалило за 4 млн, а за первое полугодие мы приняли уже 2,1 млн человек», - поделился Метшин.

Suleiman Palace Hotel

Этот отель – еще одна точка, куда нанес визит Метшин. Ремонт тут стартовал в октябре 2023-го и закончен был в апреле 2024 года. Для гостей открыли 87 номеров, в 19 из них сделали ремонт.

К саммиту БРИКС в отеле также был обновлен холл, сделан ремонт первого этажа, где есть ресторан и бар.

Метшин подчеркнул, что когда в город приезжают руководители, то в первую очередь смотрят на количество работающих кранов, но одновременно с этим в отеле должны соблюдать и режим тишины.

«Мы за этим проследим. Доведем до всех застройщиков, чтобы на площадке соблюдалась культура поведения», – обещал Метшин.

Ремонт продолжают доделывать в 11 отелях. Еще три достраивают. Сейчас паспорта безопасности выдали уже 38 отелям, и у восьми документы актуализируются.

Фото: пресс-служба мэрии Казани