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Масуд Пезешкиан подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил свое участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Об этом заявил посол в РФ Казем Джалали, чьи слова приводит ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва ждет, когда иранский лидер подтвердит свое участие в международном саммите.
«Президент Исламской Республики Иран будет принимать участие в саммите», - подтвердил Джалали.
Ранее сообщалось, что лидеры более чем 20 стран уже подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани. Тем временем в столице Татарстана к предстоящему мероприятию завершен ремонт 13 гостиниц.
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