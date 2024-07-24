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Компаниям Татарстана рассказали о перспективах сотрудничества с Мьянмой
Торгпред России в Мьянме Владимир Казадаев рассказал представителям более 20 татарстанских компаний о возможностях сотрудничества с этой страной. Провел онлайн-встречу замглавы Минпромторга РТ Герман Лернер, сообщает пресс-служба ведомства.
В своем выступлении дипломат констатировал, что Мьянма сейчас переживает определенные трудности, ее торговля уменьшается. Вместе с тем он перечислил приоритетные для азиатской страны направления, которые потенциально могут вызывать интерес у российских экспортеров.
В частности, это углеводороды (нефть, дизель, бензин), электроэнергетика (в Мьянме сложилась критическая ситуация с энергоснабжением) и удобрения.
Кроме того, торгпред упомянул развитие сельского хозяйства, создание цифровой экономики (внедрение электронного правительства, цифровых платежей, электронной коммерции и кибербезопасности), устранение дефицита топлива (речь идет о налаживании прямых бесперебойных поставок из России) и модернизацию текстильной промышленности (переход к производству полного цикла).
Среди «возникающих сложностей» Казадаев назвал наличие официального и «теневого» курсов валюты (мьянманского кьята) и высокую инфляцию в 20–30%.
Первого февраля 2021 года в Мьянме к власти пришли военные под руководством главнокомандующего Вооруженными силами (тамадо) старшего генерала Мин Аун Хлайна. Он возглавил Государственный административный совет страны, а позднее занял и пост Премьер-министра. Президент Вин Мьин и Государственный советник Аун Сан Су Чжи были арестованы. Но 5 мая 2021-го в Мьянме началась гражданская война. Против военных выступили как сторонники оппозиции (Правительства национального единства), так и их союзники из числа этнических милиций. Боевые действия с разной интенсивностью продолжаются до сих пор.
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