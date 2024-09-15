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Президент Боливии проведет встречу с Путиным на саммите БРИКС в Казани
Президент Боливии Луис Арсе Катакора принял приглашение своего российского коллеги Владимира Путина принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани. Это подтвердила посол Многонационального Государства Боливия в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте, сообщает РИА Новости.
«На саммит БРИКС в Казани приглашен Президент Боливии, и он с удовольствием принял это приглашение от Президента Путина», — отметила дипломат.
Посол также добавила, что у боливийского лидера запланирована встреча с Президентом России. «Конечно, обязательно. Мы сейчас организовываем это и с другими главами, которые приедут сюда (в Казань — прим. Т-и). Конечно, мы организуем встречу с Президентом Путиным», — пояснила она, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее визит Президента Боливии на саммит БРИКС, который состоится в столице Татарстана, анонсировала министр иностранных дел латиноамериканского государства Селинда Соса.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей. Лидеры более чем 20 стран уже подтвердили свое участие в саммите.
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