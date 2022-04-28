Зона стратегических интересов АСЕАН, Китая и Индии: зачем Минниханов летал в Мьянму?

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня провел рабочий день в Мьянме – государстве Юго-Восточной Азии, которое до 1989 года называлось Бирмой. Страна, находящаяся на пересечении древних торговых путей, является крупным поставщиком риса и покупателем удобрений, которые в избытке производит Татарстан. Об итогах поездки – в обзоре «Татар-информ».

Рустам Минниханов прибыл в Мьянму накануне вечером Фото: president.tatarstan.ru

КАМАЗ изучит возможность производства грузовиков и открытия сервисных центров в Мьянме

Рустам Минниханов прибыл в Мьянму накануне вечером. В международном аэропорту города Нейпьидо его встретили посол РФ в Республике Союз Мьянма Николай Листопадов и замминистра иностранных дел Мьянмы. В состав татарстанской делегации также вошли глава Минпромторга РТ Альберт Каримов, гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин, а также представители «Казанского вертолетного завода», «Казанского жирового комбината» и других крупных предприятий.

Утро Президент Татарстана начал рабочей встречей с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Аун Найном. Рустам Минниханов вкратце рассказал об экономических и промышленных преимуществах Татарстана и тех направлениях, которые могли бы быть интересны руководству и бизнесу Мьянмы для сотрудничества.

«Существует значительный потенциал для расширения нашего взаимодействия в области поставок продукции нефтехимической и машиностроительной отраслей Татарстана, судостроения и автомобилестроения, автоматизации производственных процессов, производства медицинской продукции и фармацевтических препаратов», - отметил Президент РТ.

Ещё одно направление, которое затронул Рустам Минниханов, - цифровизация. Он отметил, что Татарстан имеет в этой области хорошие наработки, которые были бы полезны при сотрудничестве.

Утро Президент Татарстана начал рабочей встречей с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы У Аун Найном Фото: president.tatarstan.ru

В свою очередь министр У Аун Найн заверил о готовности их ведомства к сотрудничеству по самому широкому кругу направлений. «На данный момент в вопросах инвестиций Россия для Мьянмы - приоритет. Мы знаем, что ваша республика одна из самых успешных в России, и рады сотрудничеству с вами. Видим много спектров, по которым можно совместно работать. Важную роль в этом играют ваши личные хорошие отношения с нашим старшим Генералом», - сказал министр.

Он также рассказал, что сегодня Мьянма расширяет сотрудничество с Россией именно в гражданском секторе. Скоро состоится очередная онлайн конференция между бизнесменами России и Мьянмы, на которую министр пригласил и татарстанских предпринимателей.

«Ваш визит важен для нас не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения политики. Поэтому хотел бы при вашем участии подписать несколько проектов и соглашений о заинтересованности нашей страны в сотрудничестве с конкретными вашими предприятиями», - добавил министр. Речь идёт о намерениях сотрудничать в сфере поставки удобрений из Татарстана, а также в поставке риса из Мьянмы.

Президент Татарстана поддержал инициативу и обратил внимание на важность подписания такого же согласования с ПАО «КАМАЗ». В свою очередь гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин рассказал, что в мае в Мьянму прибудет группа из автозавода для изучения производственных возможностей. Автогигант готов рассмотреть вариант полного спектра: производство автомобилей, обучение персонала, развитие сервисной сети. Предложение готовы сформировать к июню и представить для подписания.

Сергей Когогин рассказал, что в мае в Мьянму прибудет группа из автозавода для изучения производственных возможностей Фото: president.tatarstan.ru

Мьянма является крупным производителем риса и готова поставлять его в Татарстан

После рабочей встречи с министром по делам инвестиций и внешнеэкономических связей, Президент Татарстана принял участие в заседании круглого стола с представителями мьянманских и татарстанских деловых кругов.

Открывая встречу, он отметил важность такого формата работы, потому что он позволяет предприятиям выстраивать прямые контакты с представителями бизнеса и органов власти.

«Цель нашего визита - расширение экономического сотрудничества. Мы хотим наладить новые контакты. В составе нашей делегации – представители бизнеса Татарстана, заинтересованные в работе с вашей страной. Надеемся, что в ходе визита деловые круги откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах», - обратился Рустам Минниханов к участникам мероприятия.

Президент отметил, что Татарстану есть что предложить, так как республика имеет серьезную промышленность в части автомобиле-, авиа-, судостроения. «На рынках региона Южной и Юго-Восточной Азии хорошо известна наша высокотехнологичная продукция», - подчеркнул он.

Отдельно на заседании круглого стола состоялась презентация возможностей КАМАЗа и компании «Эйдос-медицина». В завершение состоялось подписание документа о сотрудничестве между Мьянской федерацией риса и татарстанским АО «РАЦИН».

Круглый стол с представителями мьянманских и татарстанских деловых кругов завершился подписанием документа о сотрудничестве между Мьянской федерацией риса и татарстанским АО «РАЦИН» Фото: president.tatarstan.ru

Стоит отметить, что на производство риса в Мьянме приходится примерно 43% от общего объема сельхоз производства. Мьянма является седьмым по величине производителем риса в мире. Из 67,6 млн гектаров земли 12,8 млн используются для возделывания данной культуры.

Выращивание риса в Мьянме ведется с использованием традиционных методов выращивания, особенно в сезон дождей, что привело к появлению различных сортов риса. Здесь производят неорошаемый низинный рис, зимний рис, глубоководный рис, высокогорный рис и орошаемый рис.

Кроме производства сельскохозяйственных культур, Мьянма располагает богатыми природными ресурсами. Здесь добывают цветные и редкоземельные металлы, в том числе золото и серебро, в Мьянме есть залежи рубинов и сапфиров. Эта страна обладает и запасами углеводородного сырья. Подтвержденные запасы нефти в стране составляют 459 млн баррелей, газа – около 400 млрд кубометров. Обладая значительными гидроресурсами, Мьянма также может стать поставщиком рыбы и морепродуктов.

Под конец визита в Мьянму Рустам Минниханов встретился с Мин Аун Хлайном Фото: president.tatarstan.ru

Минниханов пригласил мьянманскую делегацию посетить торжества по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Под конец визита в Мьянму, Президент Татарстана встретился с Председателем Государственного административного совета, Премьер-министром и Верховным главнокомандующим Союза Мьянма старшим генералом Мин Аун Хлайном.

Рустам Минниханов поблагодарил его за высокий уровень организации мероприятий для делегации Татарстана.

«Мьянма – близкий и надежный партнер Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на международной арене. Связи между нашими странами имеют многолетнюю историю – в январе 2023 года мы будем отмечать 75-летие установления российско-мьянманских дипотношений», - отметил Рустам Минниханов.

Он рассказал о проведённых переговорах с представителями министерств Мьянмы, а также о круглом столе, на котором у предприятий была возможность обменяться мнениями и контактами для выстраивания бизнес-отношений.

«В последние годы мы наблюдаем рост нашего товарооборота, хотя цифра остается весьма скромной. Дальнейшему росту мог бы способствовать обмен бизнес-делегациями и взаимные поставки продукции», - отметил Президент Татарстана.

В частности, речь шла о работе «КАМАЗа», который ведёт сотрудничество с Мьянмой с 2016 года и заинтересован в расширении связей. Долгую и успешную историю кооперации с Мьянмой имеет и «Казанский вертолетный завод». Компания «КЭР-Холдинг» ведет переговоры по участию в проекте строительства металлургического завода в городе Панг Пет. Большую заинтересованность в расширении сотрудничества с Мьянмой проявляет «Зеленодольский судостроительный завод имени Горького», который уже имеет опыт поставки своей продукции в Юго-Восточную Азию, в частности во Вьетнам.

Старший генерал отметил, что его визит в Казань в 2021 году уже сейчас даёт результат Фото: president.tatarstan.ru

«В целом, в нашей республике расположено множество предприятий машиностроительного комплекса, готовых обеспечить высокотехнологичной и конкурентоспособной продукцией. Уверен, многое из этого может заинтересовать Мьянму», - заключил Президент РТ.

Рустам Минниханов также рассказал, что в Татарстане ежегодно проводится Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit». В текущем году он приурочен к праздничным мероприятиям, посвященным 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, которые пройдут в период с 19 по 21 мая. Президент пригласил мьянманскую делегацию принять в них участие.

Старший генерал отметил, что его визит в Казань в 2021 году уже сейчас даёт результаты: наблюдается рост товарооборота и благодаря ответному визиту будет расширено сотрудничество.

«Во время посещения Татарстана я для себя отметил, что у вас очень развита химическая промышленность, у вас развит туризм. Большой потенциал в производстве медицинского оборудования», - сказал старший генерал.

«В области промышленности, я посетил „КАМАЗ“. Когда я своими глазами увидел возможности вашего завода, то пригласил к себе наших инженеров и рассказал о возможностях, считаю нам надо сотрудничать в этом направлении», - сказал он.

Кроме того, господин Мин Аун Хлайн отдельно отметил интерес в вопросах нефтепереработки. В Мьянме есть нефтяные месторождения, но не развита переработка и опыт Татарстана был бы полезен. Президент Татарстана сообщил, что этот вопрос республика возьмет в работу для изучения вариантов сотрудничества.

Господин старший генерал заявил, что Мьянма открыта для предприятий Татарстана, как площадка, через которую можно реализоваться свой продукт на весь регион Юго-Восточной Азии.

Также во время встречи обсудили необходимость увеличения квоты для жителей Мьянмы, которые желают получать образование в вузах Татарстана.

Чем интересна Мьянма Татарстану? Это государство может открыть доступ товарам из нашей республики сразу на несколько крупных рынков Фото: president.tatarstan.ru

«В Мьянме могут возникнуть самые неожиданные схемы бизнес-партнерства и по линии нефтехимии и по ИТ-технологиям»

Чем интересна Мьянма Татарстану? По мнению руководителя Торгово-промышленной палаты РТ Шамиля Агеева, это государство может открыть доступ товарам из нашей республики сразу на несколько крупных рынков.

«Мьянма связана границами с Китаем и Индией. Население в этом регионе мира очень высокое. Там очень интересный рынок. Он далековат от нас, но Татарстану нужно искать новые контакты, формы взаимодействия, выходы на новые рынки. В Мьянме могут возникнуть самые неожиданные схемы бизнес-партнерства и по линии нефтехимии и по ИТ-технологиям. Сейчас пришло время искать новых партнёров и это самое главное для нас», - сказал Агеев.

По его словам, немаловажным фактором является то, что Мьянма, как и Россия находится под санкциями западных стран. В феврале 2021 года здесь произошла смена власти, которая была вызвана несогласием народа с парламентскими выборами. В стране было объявлено чрезвычайное положение, которое формально действует до сих пор.

На время действия ЧП главой государства является председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн. В стране планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года.

В связи с отстранением от власти гражданского правительства, США и страны Евросоюза ввели санкции против ключевых представителей временной военной администрации и ряда аффилированных с ними коммерческих структур.

«Татарстан всегда был активным регионом, который поддерживал зарубежные связи. Сейчас, когда возник санкционной период, направление по выстраиванию деловых связей открывается на Юго-Восток, на Азию. Со страной Мьянма, которая раньше называлась Бирмой, мы и раньше поддерживай отношения, был визит в эту страну несколько лет назад. Были договоренности по линии Казанского вертолётного завода и КАМАЗа. Потом процесс немного застопорился, но сейчас настал период оживления», - отметил Шамиль Агеев.

Казанский вертолетный завод сотрудничает с партнерами из Мьянмы с 1995 года, когда начались поставки вертолетов типа Ми-17. Сейчас завод исполняет контракт на поставку в Мьянму трех вертолетов Ми-38, документ был подписан в феврале 2020 года. Также по линии «Рособоронэкспорта» ведутся переговоры о поставке трех военно-транспортных вертолета Ми-17В-5.

Что касается КАМАЗа, то челнинские автопроизводители поставляет грузовики в Мьянму с 2016 года, в основном это седельные тягачи КАМАЗ-6460 которые пользуются спросом у местных коммерческих предприятий. В 2020 году в рамках выигранного тендера камский автозавод также поставил в Мьянму 7 бортовых автомобилей КАМАЗ-43266.

Благодаря своему местоположению, Мьянма находится на пересечении стратегических интересов региональных «полюсов силы» – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Китая и Индии. Поэтому она является очень значимой для Татарстана площадкой для продвижения многих товаров от растительного масла до морских судов.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru