Возможная поставка истребителей Украине, которую начали обсуждать страны Запада, может обернуться серьезными логистическими проблемами. На это обращают внимание авторы статьи, опубликованной в газете Politico.

«Отправка самолетов станет серьезной логистической задачей для союзников Украины», — отмечает издание. В одной из частей статьи описываются все трудности, связанные с передачей истребителей.

Особенность наиболее распространенных американских истребителей F-15 и F-16 заключается в том, что для этих самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которых на Украине нет. По мнению экспертов, при попытке построить такие ВВП Россия с легкостью сможет вычислить их местоположение и уничтожить еще до конца работ.

Один из специалистов назвал более подходящими для Украины американские истребители F-18 или шведские Gripen, которые способны взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос и требуют меньшего обслуживания. Однако министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью Politico ранее заметил, что королевство не планирует в ближайшее время отправлять истребители Киеву.

В статье уточняется, что есть и другой тип истребителей — французские Rafale, но их использование может потребовать присутствия значительного числа западного персонала на Украине, а эти люди автоматически станут целями в ходе продолжающегося конфликта.

Вместе с тем издание замечает, что по мнению властей Соединенных Штатов отправка самолетов «на данный момент невозможна». Однако соответствующие «красные линии» по поставкам оружия неоднократно сдвигались, замечает Politico.

Кроме того, правительства ряда стран Европы больше не считают эту идею бесперспективной, хотя опасения по поводу эскалации остаются высокими. Так, высокопоставленный собеседник газеты, представляющий одно из европейских государств, констатировал, что передача истребителей «сегодня совершенно немыслима», но добавил: «Мы могли бы провести это обсуждение через две-три недели».