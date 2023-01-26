Зеленский заявил, что ждет от НАТО поставок ракет и самолетов после передачи танков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна рассчитывает на поставки не только основных боевых танков, о которых было объявлено накануне, но и ракет большой дальности, артиллерии и самолетов.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Необходимо запустить поставки также дальнобойных ракет для Украины (речь идет, скорее всего об оперативно-тактических баллистических ракетах ATACMS дальностью около 300 километров — прим. Т-и)», — сказал Зеленский в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.

«Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины. И это мечта. И это задача. Важная задача для всех нас», — добавил украинский лидер.

При этом советник министра обороны Украины Юрий Сак рассказал агентству Reuters, что Киев теперь хочет приобрести западные истребители четвертого поколения, такие как американские F-16 (ранее о готовности поставить их сообщили власти Нидерландов — прим. Т-и). До этого возможные поставки на Украину этих самолетов анонсировал в социальных сетях украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Украина в общей сложности получит не менее ста современных западных танков. В частности, власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов Бундесвера и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.

Аналогичные машины немецкого производства хотят передать Польша и Норвегия, о соответствующих планах говорили Финляндия, Дания, Нидерланды, Канада. Готовы предоставить танки Швеция и Франция, а Великобритания уже пообещала 14 танков Challenger 2.