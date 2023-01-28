NYT: США намерены изменить стратегию военной поддержки Украины и переделать армию ВСУ

США пришли к выводу о необходимости менять стратегию военной поддержки Украины, пишут аналитики The New York Times. По данным издания, в Правительстве штатов спрогнозировали риск формирования «патовой ситуации» на линии боевого соприкосновения на Украине в 2023 году. При этом заявленные поставки танков Киеву там назвал наименее важной частью программы передачи вооружений.

«Несмотря на всю шумиху вокруг передовых боевых танков, которые Украина получила от Запада на этой неделе, они не станут той серебряной пулей, которая позволит Киеву выиграть <...>. Вместо этого американские военные в очередной раз попытаются переделать армию по своему образу и подобию, чтобы дать Украине лучший шанс прорвать укрепленную российскую оборону», – указывается в материале.

В обучение входит скоординированная атака – с пехотой, обозначающей цели, танками и артиллерийскими орудиями, обеспечивающими прикрытие и поддержку. Такие маневры составляют основу боевых операций США, подчеркивают авторы. При этом они констатировали, что реалистичность обучения ВСУ таким действиям за короткий промежуток времени пока под вопросом.

Источники указали в беседе с NYT, что важнейшими поставками Запада для Украины станут в ближайшее время бронемашины и артиллерия, несмотря на большое внимание к поставкам танков.

Напомним, на этой неделе Президент США Джо Байден заявил о поставках Киеву 31 танка М1 Abrams. Кроме того, Германия заявила о передаче Украине 14 танков Leopard 2, а также одобрила их реэкспорт из других стран.