Минтранс РФ рассказал о возобновлении движения автобусов по Крымскому мосту

По Крымскому мосту в обе стороны вновь начали ходить автобусы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ, передает РИА Новости.

«По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу», — отметили в пресс-службе ведомства.

Теперь для пассажирских перевозок по мосту могут использоваться легковые автомобили, автобусы, поезда дальнего следования и электрички.

Желающие также могут воспользоваться катерами и паромами Керченской морской переправы, добавили в министерстве.

Утром 8 октября на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.

ФСБ обвинила в совершении диверсии украинские спецслужбы. Президент России Владимир Путин своим указом усилил меры защиты моста. Позднее он назвал произошедшее терактом. Предельный срок завершения работ по восстановлению Крымского моста — 1 июля 2023 года.