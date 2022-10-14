Хуснуллин: Завтра по Крымскому мосту начнут пропускать грузовики

К вечеру субботы 15 октября завершатся укрепительные работы на опорах автомобильной ветки Крымского моста. После этого там планируется начать пропуск грузовиков. Окончательное завершение восстановительных работ на мосту планируется закончить до конца 2022 года. Об этом на форуме «Дорога-2022» в Казани рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Распоряжение вышло [завершить работы до 1 июля 2023 года], это предельный срок. Завтра мы к вечеру ожидаем усиления существующих опор, работы будут завершены. И мы, скорее всего, уже начнем пропускать грузовики», — отметил Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас по мосту проезжает ежечасно порядка 80-90 машин, работа крымского моста идет. Сейчас восстановлением движения занимается 250 человек и 30 единиц техники.

«В течение двух недель количество рабочих будет доведено до 500 человек. Найдены технологии, как существующие разрушенные опоры моста демонтировать. И сейчас новые опоры моста уже изготовлены на заводах, они уже едут на Крымский мост. Считаем, что до конца года основные работы по Крымскому мосту закончим», — заключил Хуснуллин.