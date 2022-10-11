news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
11 октября 2022  16:13
Павел Климчак

Еще один погибший во время взрыва на Крымском мосту – арбитражный судья из Москвы

news_top_970_100

Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту увеличилось до четырех человек. Как выяснилось, во время теракта погиб судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что все четверо были в легковой машине, которая и оказалась в эпицентре взрыва.

В пресс-службе самого суда пока не могут прокомментировать эту информацию.

Маслов работал арбитражным судьей с мая 2014 года, он состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. 

#крымский мост
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100