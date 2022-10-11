Еще один погибший во время взрыва на Крымском мосту – арбитражный судья из Москвы

Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту увеличилось до четырех человек. Как выяснилось, во время теракта погиб судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Известно, что все четверо были в легковой машине, которая и оказалась в эпицентре взрыва.

В пресс-службе самого суда пока не могут прокомментировать эту информацию.

Маслов работал арбитражным судьей с мая 2014 года, он состоял в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.