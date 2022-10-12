В ФСБ рассказали о том, как был организован теракт на Крымском мосту

Бомбу, которую применили во время теракта на Крымском мосту, закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 23 тонны.

В начале августа бомбу отправили из одесского порта в болгарский город Русе по контракту между киевской транспортной компанией и болгарской.

Затем перевозку груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а оттуда в Армению, организовали граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Роман Соломко, а также граждане Грузии Сандро Иносаридзе, брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян.

В конце сентября – начале октября в Ереване опасный груз был растаможен по правилам ЕАЭС. После этого злоумышленники подменили документы, по которым отправителем груза являлась компания ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» из Армении, а получателем оказалась московская организация ООО «Лидер».

4 октября грузовик с бомбой пересек российско-грузинскую границу через «Верхний Ларс» и через два дня уже прибыл и разгрузился на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае. 7 октября при содействии Соломко, еще одного гражданина Украины Владимира Злоба, а также пяти неустановленных россиян, документы на груз снова подменили. В этот раз отправителем груза стала ульяновская компания ООО «ТЭК-34», а получателем – вымышленная фирма в Крыму.

В этот же день паллеты со взрывчаткой загрузили в грузовик гражданина России Махира Юсубова, который и отправился в Симферополь.

Передвижение груза постоянно контролировал сотрудник ГУР украинского Минобороны, который представлялся Иваном Ивановичем. Он же постоянно держал контакт с участниками преступной схемы, используя для связи виртуальный анонимный номер, купленный в сети, и еще один номер, зарегистрированный на жителя Украины Сергея Андрейченко.

На данный момент ФСБ задержала по делу о теракте пятерых граждан России и еще троих граждан Украины и Армении. Все они участвовали в подготовке к преступлению. Расследование продолжается, все организаторы и соучастники теракта будут привлечены к ответственности.