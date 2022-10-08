Путин своим указом усилил меры защиты Крымского моста

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода из Краснодарского края в Крым. Соответствующие полномочия возложены на ФСБ РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

«Возложить на Федеральную службу безопасности Российской Федерации полномочия по организации и координации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и магистрального газопровода Краснодарский край — Крым в период их эксплуатации», — сказано в документе.

Предполагается, что это позволит повысить эффективность мер защиты Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив.

Правительству страны поручено привести свои акты в соответствие с указом. Он вступил в силу со дня подписания, уточняют в Кремле.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Автомобильное движение по мосту возобновлено, но только для легковых автомобилей и автобусов. Оно организовано по одной полосе в реверсивном режиме. Кроме того, по железнодорожной части моста прошел тестовый поезд.