Путин: ЧП на Крымском мосту — теракт, подготовленный спецслужбами Украины

Взрыв фуры на Крымском мосту является террористическим актом, направленным на разрушение критически важной для Крыма и всей России инфраструктуры. Об этом на встрече с главой СК Александром Бастрыкиным заявил Президент России Владимир Путин.

Руководитель Следкома сообщил о ходе расследования. Так, уже сейчас можно однозначно сказать, что произошедшее является терактом. При этом в его подготовке участвовали украинские спецслужбы при помощи иностранных государств. Они действовали на территории России.

«Кроме того, мы продолжаем экспертные исследования в плане уточнения целей, задач этого подрыва. Он, безусловно носит террористический характер. Это акт терроризма», – подчеркнул Бастрыкин.

Следователи установили маршрут движения грузовика. Он пролегал через территорию Болгарии, Грузии, Армении, Северной Осетии в Краснодарский край. Установлены подозреваемые из числа тех, кто участвовал в подготовке теракта.