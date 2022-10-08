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Происшествия
8 октября 2022  07:56
Полина Шевчук

Появились кадры страшного пожара на Крымском мосту

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Появились кадры страшного пожара на Крымском мосту

Страшный пожар произошел сегодня около шести утра на одном из участков Крымского моста. По предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы Крыма Олега Крючкова.

«Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара», - написал в телеграм-канале Крючков. 
 

 

Фото: © 

Автомобильное движение по мосту приостановлено. Для автомобилей, которые не могут проехать Крымский мост, в Керчи организована стоянка с водой и туалетами.

 

#крымский мост
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