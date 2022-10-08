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Происшествия
8 октября 2022  09:17

НАК: Причиной возгорания топливных цистерн на Крымском мосту стал подрыв

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На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который и привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Подрыв произошел сегодня в 6.07 мск со стороны Таманского полуострова. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, передает ТАСС сообщение НАК.

Сейчас на месте происшествия устанавливаются обстоятельства взрыва, принимаются меры по устранению его последствий. 

Напомним, из-за ЧП на Крымском мосту полностью перекрыто движение, ведутся работы по запуску паромной переправыГлава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы» и пообещал оперативно восстановить конструкцию, передает РИА Новости. По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет.

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