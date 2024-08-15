Минниханов встретился с выпускниками, набравшими наивысшие баллы на ЕГЭ

В преддверии республиканского августовского совещания работников образования и науки Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с выпускниками, которые набрали в ходе ЕГЭ 200 баллов по двум и 300 баллов по трем предметам. Встреча состоялась в многопрофильном лицее «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района РТ, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Рустам Минниханов поздравил выпускников с выдающимися результатами на экзаменах, а также поблагодарил их родителей и учителей. «Очень приятно встретиться с вами. Вы добились огромных успехов. Мы вами очень гордимся! При этом важно отметить, что ваши родители и наставники внесли весомый вклад в достижение таких высоких результатов», — заметил он.

Раис РТ констатировал, что некоторые из собравшихся продолжат обучение в московских и петербургских вузах. Вместе с тем он заверил, что Татарстан сделает всё, чтобы вернуть талантливых специалистов обратно в республику.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы вы выбрали татарстанские университеты. Но это ваш выбор. Очень много наших земляков обучаются в Москве и Санкт-Петербурге. Но какой бы вуз вы ни выбрали, главное — сохранить контакты с республикой. В Татарстане вам всегда будут рады. Такие талантливые ребята нам обязательно пригодятся», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В беседе также приняли участие вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин, ректоры вузов региона.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в этом году в Татарстане 342 выпускника в ходе ЕГЭ сдали хотя бы один из предметов на 100 баллов. При этом 20 выпускников набрали 200 баллов по двум предметам, а две выпускницы получили 300 баллов по итогам трех экзаменов — такой результат достигнут впервые за три года. Отличились выпускница школы №20 Альметьевска Анастасия Князева и выпускница школы №18 Казани Полина Романенко.