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В Казани в 1,5 раза увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ
В Казани количество стобалльников Единого государственного экзамена увеличилось более чем в 1,5 раза, сообщили в мэрии города. Так, из почти 5,6 тыс. выпускников высшие баллы в этом году получили 159. Для сравнения, в 2023 году в столице Татарстана выпускались чуть более 6 тыс. человек, из которых 90 набрали 100 баллов за ЕГЭ.
«Девять выпускников набрали максимальные баллы сразу по двум предметам, а ученица школы №18 Полина Романенко получила рекордные 398 баллов по четырем предметам. Так, по 100 баллов она набрала по литературе, русскому языку и истории, 98 баллов – по английскому языку», - уточнили в мэрии.
Самое большое количество стобалльников в Казани в этом году по: литературе – 43, русскому языку – 25, математике – 26 и химии – 25.
Помимо этого, 659 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении» первой степени, 582 – второй степени.
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