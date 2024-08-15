Особое внимание главам муниципалитетов Татарстана нужно уделить учащимся, находящимся на семейном образовании. Об этом заявил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на республиканском августовском совещании работников образования и науки в Лаишевском районе.

В Татарстане около 4,5 тыс. школьников находятся на семейном обучении. Самое большое количество «семейников» — в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамском, Пестречинском, Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Елабужском и Тукаевском районах, рассказал министр образования и науки.

Он отметил, что такая форма обучения разрешена законом и что переход на нее — право родителей и самих учащихся, но здесь существует ряд вопросов.

«Во-первых, мы не всегда знаем истинные причины такого выбора. Во-вторых, ребята, обучающиеся вне образовательной организации, не имеют возможности пользоваться всеми технологиями и инструментами, которые может предложить школа», — пояснил докладчик.

Кроме того, по словам Хадиуллина, такие школьники менее социализированы, чем их сверстники.

«Как следствие, качество результатов государственной итоговой аттестации экстернов ниже по сравнению со школьниками, которые обучаются по очной форме», — констатировал он.

Министр попросил глав районов стараться не допускать переход на семейное образование или самообразование в старших классах, проводить разъяснительную работу среди родителей и учащихся.