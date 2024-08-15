Минниханов осмотрел новый лицей «Инноватика» в селе Усады

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел новый многопрофильный лицей «Инноватика» в селе Усады Лаишевского района под Казанью, где сегодня проходит традиционное республиканское августовское совещание работников образования и науки. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Лицей рассчитан на 1,5 тыс. учащихся, с которыми будут работать 53 преподавателя. Минниханов осмотрел помещения школы и ознакомился с основными направлениями обучения. Это естественно-научный, технологический, гуманитарный, универсальный и социально-экономический профили, инженерное направление и сфера IT, полилингвальное и билингвальное образование.

Руководителю республики рассказали, что параллельно у детей есть возможность получения дополнительного образования. Речь идет о таких направлениях, как архитектура, медиа, мультипликация, робототехника, 3D-моделирование, дизайн.

Новое образовательное учреждение имеет цифровые лаборатории, мастерские со станками ЧПУ, студии кройки и шитья, класс кулинарии. Для занятий спортом предназначены два спортивных зала, футбольное поле, хоккейная коробка, уличные площадки для игры в волейбол и баскетбол.

Кроме того, Рустам Минниханов ознакомился с проектами футбольного клуба «Рубин», направленными на популяризацию спорта среди молодежи. Среди них есть «Спортивный дневник школьника» — мотивационная программа, стимулирующая детей к занятию физкультурой. Самые активные ее участники смогут посетить клубную базу команды и встретиться с игроками.

Раис Татарстана также вручил в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу» 20 первоклассникам многопрофильного лицея «Инноватика» школьные портфели, о чем ранее сообщал «Татар-информ».