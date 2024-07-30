В Татарстане в этом году зафиксировано 342 стобалльника ЕГЭ

В этом году в Татарстане 342 выпускника в ходе ЕГЭ сдали хотя бы один из предметов на 100 баллов. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«В Республике Татарстан значительно, до 366, увеличилось количество 100-балльных результатов ЕГЭ. Из них 324 выпускника текущего года, или 348 человеко-экзаменов, и 18 выпускников прошлых лет», — рассказал спикер.

Особо министр отметил успехи школьников Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Альметьевского, Зеленодольского, Бугульминского, Лениногорского и Чистопольского муниципальных районов.

Впервые за несколько лет в Татарстане сразу две выпускницы сдали сразу три экзамена на 100 баллов. Выпускница школы №20 Альметьевска Анастасия Князева получила максимальный балл по русскому и английскому языкам, а также литературе.

Выпускница школы №18 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района Казани Полина Романенко получила максимальный балл по русскому языку, литературе и истории. Ее общий максимальный балл по четырем предметам — 398.