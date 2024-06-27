Выпускница из Альметьевска рассказала, как смогла набрать на ЕГЭ 300 баллов

Трехсотбалльница ЕГЭ Анастасия Князева рассказала, как готовилась к экзаменам и добилась высоких результатов. Выпускница альметьевской школы №20 получила по сто баллов на ЕГЭ по русскому и английскому языкам, а также по литературе.

«Большую часть времени уделяла самостоятельной подготовке. Смотрела обучающие видео в интернете, записалась в разговорные клубы с носителями английского языка, чтобы развивать навыки говорения. Конечно, помогали педагоги в школе структурировать знания», — сообщила Князева.

При этом она призналась, что результаты ЕГЭ стали для нее неожиданными. «Не могла поверить, что я это сделала. Мне кажется, ЕГЭ — это неповторимый опыт. В этот период усиливаются все эмоции. Меня поддерживали мои родители», — добавила выпускница.

Трехсотбалльница планирует получать высшее образование по направлению «Теория и практика межкультурной коммуникации».

«В будущем хотела бы работать переводчиком в какой-нибудь международной компании, решать межкультурные споры. До этого рассматривала разные направления, вузы. Но когда узнала, что у меня максимум баллов, поняла, что есть свобода выбора. Но это еще сложнее, потому что важно не ошибиться, найти профессию, которая будет приносить удовольствие», — отметила она.

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов подчеркнул, что в муниципалитете уже 25 стобалльников ЕГЭ. Один выпускник стал двухсотбалльником, получив на двух экзаменах по сто баллов.

«И единственная пока в республике выпускница, набравшая 300 баллов, — в Альметьевске. Это небывалый результат. В Альметьевске еще не было такого количества стобалльников, таких высоких результатов», — заявил он.

По словам главы района, средние баллы ЕГЭ выпускников в муниципалитете повышаются каждый год, и они выше среднереспубликанского уровня.

«Это очень хорошая динамика, которая позволяет быть уверенными в том, что качество образования улучшается. Огромная заслуга в этом педагогов, родителей. Мы будем и дальше работать в этом направлении», — сказал он.

Нагуманов сегодня встретился с выпускниками-стобалльниками. Он заметил, что они «умные, усидчивые, целеустремленные, грамотные». «У них большие планы на жизнь. Очень приятно, что у нас такое подрастающее поколение», — заключил глава района.

В Татарстане на данный момент 338 стобалльных результатов ЕГЭ, 17 выпускников стали двухсотбалльниками.