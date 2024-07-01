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Общество 1 июля 2024 21:40

Школьница из Казани сдала ЕГЭ на 398 баллов

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Ученица казанской школы №18 Полина Романенко набрала 398 баллов при сдаче ЕГЭ. Об этом сообщается в телеграм-канале Управления образования города.

На высший балл одиннадцатиклассница написала историю, литературу и русский язык и на 98 — английский язык.
Обращаясь к будущим выпускникам, девушка пожелала им терпения и упорства. Именно они, уверена Полина Романенко, станут залогом успеха.

«Нужно понимать, ради чего вы это делаете, поставить цель и добиваться ее. Вам будет казаться, что все бесполезно, но, поверьте, все получится! Желаю вам успехов и упорства, ведь большой талант требует большого трудолюбия», — посоветовала выпускница.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о Анастасии Князевой из Альметьевска, которой удалось сдать экзамены по трем предметам на 300 баллов.

#егэ
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