Премии для стобалльников, фейки и пересдачи: как школьники сдали ЕГЭ в Татарстане

Экзамены в этом году в Татарстане сдавали более 15 тыс. выпускников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Средний балл в Татарстане выше, чем в среднем по всей России

Экзамены в этом году в Татарстане сдавали более 15 тыс. выпускников. При этом такой показатель, как средний балл, оказался выше, чем в целом по РФ.

«Среднереспубликанские результаты – это зеркальное отражение общероссийской практики. Одновременно мы отмечаем: средние баллы по всем предметам в республике выше, чем общие по стране, максимальные средние баллы учащиеся демонстрируют по таким предметам, как английский язык и литература, минимальные – по географии, истории и биологии», – рассказал Ильсур Хадиуллин.

Ильсур Хадиуллин: «Максимальные средние баллы учащиеся демонстрируют по таким предметам, как английский язык и литература, минимальные – по географии, истории и биологии» Фото: prav.tatarstan.ru

По большинству предметов средний балл в этом году у выпускников больше, однако есть и исключения. Так, особенно бросается в глаза тенденция по снижению результатов по русскому языку, которая проявляется уже третий год подряд. Если в 2021 году средний балл по Татарстану был 74,73, в 2022-м – 72,82, в 2023-м – 72,03, то сейчас упал до 67,3. Но это все равно больше среднероссийских оценок на 3 балла.

Хорошую динамику показывают результаты по профильной математике. Результат в 71,2 балла выше среднего по стране на 9 баллов и почти на 7 больше, чем в прошлом году.

Стобалльников наградят денежными премиями

Значительно в этом году увеличилось число стобалльников – 342 человека сдали хотя бы один экзамен на высшую оценку.

«В Республике Татарстан значительно – до 366 – увеличилось количество 100-балльных результатов ЕГЭ. Из них 324 выпускника текущего года, или 348 человеко-экзаменов, и 18 выпускников прошлых лет», — заявил Хадиуллин.

Особо министр отметил успехи школьников Казани, Набережных Челнов, Нижнекамского, Альметьевского, Зеленодольского, Бугульминского, Лениногорского и Чистопольского муниципальных районов.

«Выпускников текущего года, получивших максимальный результат на ЕГЭ, ждет материальное поощрение от Министерства образования и науки РТ: им будет перечислено единовременное персональное денежное вознаграждение с учетом набранного результата: 15, 25, 35 тыс. рублей соответственно», – добавил он.

По словам Хадиуллина, большинство стобалльников из Татарстана выбрали для поступления вузы в республике, на втором месте по популярности Москва, на третьем – Санкт-Петербург. Среди выбранных направлений, как и в прошлом году, лидируют филология и информационные технологии.

Впервые за несколько лет в Татарстане сразу две выпускницы сдали сразу три экзамена на 100 баллов. Выпускница школы №20 Альметьевска Анастасия Князева получила максимальный балл по русскому и английскому языкам, а также литературе.

Выпускница школы №18 с углубленным изучением английского языка Вахитовского района Казани Полина Романенко получила максимальный балл по русскому языку, литературе и истории. Ее общий максимальный балл по четырем предметам — 398.

Любой желающий может пересдать один из экзаменов, если он хочет улучшить результат Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году выпускники могли по собственному желанию пересдать экзамен

По словам Ильсура Хадиуллина, главным нововведением в системе экзаменов в этом году стал указ Президента страны Владимира Путина о том, что любой желающий может пересдать один из экзаменов, если он хочет улучшить результат. Также шанс исправиться получили и те, кто не смог пройти минимальный порог. Всего такой возможностью в Татарстане воспользовались почти 1,9 тыс. человек.

«Средний балл по итогам пересдачи по большинству предметов повысился», – пояснил глава ведомства. До 100 баллов по математике профильного уровня, литературе, информатике улучшили свой результат 5 выпускников из Татарстана, а в целом по России – 122», – отметил министр.

Пересдавали и 370 человек, не набравшие минимальный проходной балл по какой-то из дисциплин. Большинству удалось сдать, однако 53 выпускника отправятся на третью пересдачу в сентябре. Среди них 11 не преодолели минимальный порог по обоим обязательным предметам, 7 — по русскому языку и 35 — по математике, добавил Ильсур Хадиуллин.

Провокационные инфоповоды — фейковые сообщения о нарушениях прав детей в некоторых районах, например об установке камер видеонаблюдения в туалетах, другом программном обеспечении на экзамене по информатике или задержке опубликования результатов экзаменов и многое другое Фото: © «Татар-информ»

«Некоторые родители послушали блогеров и навредили своим детям»

Во время проведения экзаменационной кампании пришлось столкнуться не только с вопросами, связанными с учебой и оценками. Нужно было бороться с информационными вбросами, которые появлялись на просторах интернета, продолжил Хадиуллин.

«С точки зрения вызовов экзаменационной кампании 2024 года можно выделить следующие [моменты]. Провокационные инфоповоды — фейковые сообщения о нарушениях прав детей в некоторых районах, например об установке камер видеонаблюдения в туалетах, другом программном обеспечении на экзамене по информатике или задержке опубликования результатов экзаменов и многое другое, что по результатам проверок не нашло своего подтверждения, но сформировало негативный эффект. К сожалению, некоторые СМИ вместо того, чтобы опровергать данные фейк-сообщения, наоборот, их распространяли», — заметил спикер.

Особенно он остановился на случае, когда появилась новость о том, что из-за технического сбоя результаты экзамена по литературе были снижены.

«Не разобравшись и на слово поверив блогерам, выпускники и их родители начали паниковать и возмущаться, раздувая несуществующую проблему. После того как была завершена перепроверка, ни у кого из участников баллы уменьшены не были, а у 22 детей их, напротив, увеличили. Более того, благодаря перепроверке на одного стобалльника стало больше», — сказал министр.

Еще одной проблемой этого года стало нежелание некоторых родителей предоставлять персональные данные своих детей для аттестации. От ЕГЭ отказались два человека, от ОГЭ — восемь.

«Некоторые родители вместо того, чтобы соблюдать действующее законодательство и обеспечивать право на образование своих детей, послушались блогеров и просто навредили своим детям. Несмотря на то что родители неоднократно как в индивидуальном порядке, так и через СМИ были предупреждены о негативных последствиях для своих детей, они поступили по советам блогера. Все участники по итогу остались без аттестата, даже выпускники, претендовавшие на аттестат с отличием, и призеры республиканских олимпиад», — заключил Хадиуллин.