Минниханов призвал татарстанцев быть внимательными на дорогах

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях призвал жителей республики быть внимательными на дорогах в условиях непогоды.

«За сутки выпала треть месячной нормы осадков. В ближайшие дни снегопад продолжится. Юлларда игътибарлы булыгыз (в переводе – „Будьте внимательны на дорогах”)», – написал Раис РТ в своем блоге в мессенджере MAX.

При этом Минниханов выложил также созданное с помощью нейросетей ироничное видео, на котором пингвин спешит через сугробы к Казанскому Кремлю, добавив: «Всё равно на работу пойду…»

За сутки в Казани выпала треть месячной нормы осадков. До этого синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы. Вечером в городе объявят план «Буран».

Госавтоинспекция советует татарстанцам отказаться от поездок в непогоду. Вместе с тем на федеральных трассах сняты введенные прежде ограничения. Открыта и платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск. В Казани возобновили движение некоторых автобусов, приостановленное из-за непогоды.

Видео: max.ru/rustamminnikhanov.