В Казани вечером начнет действовать план «Буран»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня вечером, в 18 часов, в столице Татарстана объявят план «Буран». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Согласно предварительной оценке, план будет действовать ближайшие три дня – «в связи с экстремально сильными снегопадами».

Дополнительно в часы пик усилят работу Казанского метрополитена: будет увеличено количество электропоездов.

Мэрия просит жителей и гостей Казани по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

За последние 24 часа в столице РТ коммунальщики уже вывезли 15,5 тыс. тонн снега. В очистке улиц задействованы 964 единицы техники (включая привлеченные машины) и 683 дорожных рабочих. На полную мощность работают восемь снегоплавильных станций.

За сутки в Казани выпала треть месячной нормы осадков. Ранее синоптики предупредили, что в Татарстане за шесть дней может выпасть больше месячной нормы.

Госавтоинспекция советует татарстанцам отказаться от поездок в непогоду. Вместе с тем на федеральных трассах сняты введенные прежде ограничения. Открыта и платная автомобильная дорога Алексеевское – Альметьевск. В Казани возобновили движение некоторых автобусов, приостановленное из-за непогоды.