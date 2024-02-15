Минниханов пригласил губернатора иранской провинции Исфахан на KazanForum

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором провинции Исфахан Сейедом Резой Мортазави после делового форума «Исфахан — Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Я впервые в Исфахане. Весьма впечатлен вашей чудесной провинцией с богатой историей и культурой», — сказал Минниханов и поблагодарил за приглашение.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он также рассказал о прошедших в Тегеране встречах, в том числе с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси.

Раис Татарстана отметил, что Исфахан — крупный промышленный центр страны. «У Вас хорошо развиты текстильная, металлургическая, химическая, нефтеперерабатывающая, электротехническая, авиационная и автомобильная, фармацевтическая отрасли, а также сельскохозяйственный сектор. Мы высоко ценим сотрудничество между нашими регионами в рамках российско-иранских отношений. Сегодня в условиях непредсказуемого турбулентного мира и перестраивания всей системы международных отношений взаимодействие наших стран приобретает особую ценность и актуальность», — сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Он пригласил губернатора Исфахана на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: Kazan-Forum» с ответным визитом, во время которого можно будет укрепить отношения между регионами двух стран.

Стороны согласились, что Татарстан и Исфахан могли бы работать по некоторым ключевым направлениям — это обмен торгово-экономическими делегациями, взаимными поставками промпродукции, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и прежде всего производство халяль-продуктов, организация логистики для экспорта и импорта товаров через Каспий, реализация инвестпроектов, сотрудничество в здравоохранении и раскрытие взаимного туристического потенциала.

В завершение своего рабочего визита в Иран Рустам Минниханов ознакомился с работой медицинского кластера провинции и посетил медгородок Исфахана.

Напомним, руководитель республики прибыл с рабочим визитом в Иран вечером 13 февраля. Он встретился с замминистра нефти Ирана Мохсеном Ходжастемехром в Тегеране, обсудил с министром промышленности, рудников и торговли ИРИ Аббасом Алиабади вопросы развития внешней торговли и увеличения товарооборота, а также рассмотрел перспективы сотрудничества с министром экономики и финансов ИРИ Эхсаном Хандузи. Подробнее о рабочей поездке Раиса РТ читайте в материале «Татар-информа».