Минниханов пригласил главу Минпромторга Ирана Алиабади посетить Казань

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Исламскую Республику Иран обсудил вопросы развития внешней торговли и увеличения товарооборота с министром промышленности, рудников и торговли ИРИ Аббасом Алиабади. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Во время беседы Рустам Минниханов напомнил, что у Татарстана и Ирана имеются богатые исторические, экономические и культурные связи, накоплен большой опыт сотрудничества.

«Татарстанские компании в разные годы реализовывали проекты в Иране. Сегодня мы развиваем сотрудничество с компанией „Дарик“, партнером автогиганта „КАМАЗ“. Есть большой интерес в развитии проектов в энергетике с компанией „Мапна“, а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем „Иран Ходро“. В целях создания необходимых условий в прошлом году в Казани заработало отделение Мир Бизнес Банка, который является филиалом Банка Мелли Иран», — перечислил реальные и потенциальные эпизоды экономического взаимодействия Раис РТ.

По итогам девяти месяцев 2023 года товарооборот Татарстана и Ирана вырос в полтора раза по сравнению с 2022-м и составил 162 млн долларов США.

Министр промышленности, рудников и торговли ИРИ Аббас Алиабади Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Татарстан и Иран имеют большой потенциал для роста торгово-экономического сотрудничества», — выразил уверенность Рустам Минниханов.

По его словам, Татарстан заинтересован в поставках в Иран грузовых автомобилей «КАМАЗ», вертолетов и грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической продукции. Республика в свою очередь ожидает расширения импорта иранских товаров.

«Воочию убедиться в возможностях промышленных предприятий Татарстана и предметно обсудить всевозможные вопросы можно будет на Международном экономическом форуме „Россия — Исламский мир: KazanForum“ в мае этого года», — заметил Рустам Минниханов. В связи с этим он пригласил министра промышленности, рудников и торговли Ирана Аббаса Алиабади посетить Казань.