Минниханов принял участие в деловом форуме «Исфахан — Татарстан» в Иране

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в межрегиональном деловом форуме «Исфахан — Татарстан», который проходит в иранской провинции. Два ведущих в социально-экономическом и промышленном развитии региона Ирана и России представили друг другу свой экономический и инвестиционный потенциал, наметили области для развития взаимного сотрудничества в рамках российско-иранских отношений.

Во время открытия мероприятия прозвучали гимны России, Ирана и Татарстана, зачитаны суры из Священного Корана. После демонстрации видеоролика об Исфахане участников поприветствовали губернатор провинции Реза Мортазави и Раис РТ Рустам Минниханов.

Руководитель республики поблагодарил руководство провинции за оказанное гостеприимство. Он отметил, что все члены татарстанской делегации были впечатлены красотой, уровнем развития региона и города Исфахан.

Минниханов выразил надежду, что в ходе визита деловые круги обеих сторон откроют новые направления для дальнейшего взаимодействия и договорятся о совместных проектах.

Более подробно об экономическом потенциале провинции рассказали заместитель губернатора по экономике Исфахана Махмуд Хакикат Серешт, президент местной Торгово-промышленной палаты Ходжатулла Кешани и руководитель международного совета Торгово-промышленной палаты Исфахана Мухаммад Реза Голахмад.

Торгово-промышленный и социально-экономический потенциал Татарстана представил участникам форума вице-премьер — глава Минпромторга РТ Олег Коробченко, его слова поддержал Генеральный консул РФ в Исфахане Андрей Жильцов. О туристическом потенциале республики рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, который призвал чаще ездить друг к другу в гости.

Напомним, Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Иран вечером 13 февраля. Раис Татарстана встретился с замминистра нефти Ирана Мохсеном Ходжастемехром в Тегеране, обсудил с министром промышленности, рудников и торговли ИРИ Аббасом Алиабади вопросы развития внешней торговли и увеличения товарооборота, а также рассмотрел перспективы сотрудничества с министром экономики и финансов ИРИ Эхсаном Хандузи. Подробнее о рабочей поездке Раиса РТ читайте в материале «Татар-информа».