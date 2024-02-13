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Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Иран. В международном аэропорту Тегерана гостя встретили чрезвычайный и полномочный посол РФ в исламской республике Алексей Дедов, заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Мехди Зейгами и другие официальные лица.

«В программе его поездки запланированы официальные встречи и деловые переговоры в столице Тегеране и в городе Исфахане», — рассказали в пресс-службе руководителя республики.

Завтра в первый день визита Рустам Минниханов планирует провести в Тегеране переговоры с официальными лицами Правительства страны. В частности, он встретится с министром нефти Ирана, сопредседателем Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Джавадом Оуджи, с министром промышленности, рудников и торговли Ирана Аббасом Алиабади, с замглавы МИД, шерпой (доверенным лицом) Ирана в БРИКС Махди Сафари.

Во второй день насыщенной программы рабочего визита уже в городе Исфахане запланирована встреча с губернатором провинции Исфахан Резой Мортазави. В местной Торгово-промышленной палате состоится межрегиональный деловой форум «Исфахан-Татарстан», где представители государственных структур и деловых кругов ведущих регионов Ирана и России презентуют торгово-экономический и промышленный потенциал, а также возможности для сотрудничества в гуманитарных областях. В программе рабочего визита иранская сторона предлагает ознакомление с деятельностью ряда иранских предприятий, которые успешно адаптировались к работе в условиях санкций Запада.

Внешнеторговый оборот между Россией и Ираном в 2022 году вырос на 15% и достиг рекордных показателей — 4,6 млрд долларов США. По предварительным итогам 11 месяцев 2023-го, товарооборот оценивается в 3,6 млрд долларов США. По итогам прошлого года Россия является главным инвестором и основным внешнеторговым партнером Ирана. Как отмечал Алексей Дедов, двустороннее соглашение о всеобъемлющем партнерстве находится на завершающей стадии согласования.

В сотрудничество между двумя странами свою лепту вносит и Татарстан. По итогам 9 месяцев прошлого года товарооборот вырос в 1,5 раза и составил 162 млн долларов США. Две республики имеют большой потенциал для роста торгово-экономического сотрудничества. Татарстан заинтересован в поставках грузовых автомобилей «КАМАЗ», вертолетов, грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и сельхозтоваров, медицинской и фармацевтической продукции.