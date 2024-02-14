Раиси сказал Минниханову, что планирует прибыть на мероприятия БРИКС в Казани

Встреча Рустама Минниханова и Эбрахима Раиси в Казани в 2018 году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует посетить Казань и принять участие в предстоящих мероприятиях БРИКС. Об этом он заявил во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Тегеране, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

«Я с теплотой вспоминаю свой визит в Татарстан в 2018 году. С удовольствием готов вновь посетить вашу республику. Обязательно планирую принять участие в мероприятиях БРИКС, которые пройдут осенью этого года в Казани», — подчеркнул иранский лидер.

Он отметил, что Иран заинтересован в расширении сотрудничества с российскими регионами, в том числе Татарстаном. Важный вклад в этом направлении вносит работа Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

«Вы не просто возглавляете один из субъектов Российской Федерации. По поручению Владимира Путина вы возглавляете Группу стратегического видения „Россия — Исламский мир“. Тем самым представляете всех мусульман России в работе с другими странами. И в этом направлении мы готовы тесно работать», — добавил Раиси.

Рустам Минниханов поблагодарил собеседника за личное внимание, уделяемое развитию отношений с Татарстаном. Он отметил, что ряд предприятий республики уже наладили контакты с иранскими коллегами. С этой целью, в частности, завтра состоится межрегиональный деловой форум «Исфахан — Татарстан», для участия в котором в Тегеран прибыла большая делегация РТ.

«Завтра состоится очередная встреча представителей деловых кругов и бизнеса. В марте этого года в Тегеране состоятся Дни культуры Татарстана», — напомнил руководитель РТ.

Помимо этого, Минниханов и Раиси обсудили развитие связей в областях автомобилестроения, медицины, туризма.