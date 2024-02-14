БРИКС, торговля и геополитика: какие темы для России и Ирана нашел Минниханов в Тегеране

Рустам Минниханов: «Есть большой интерес в развитии проектов в энергетике с компанией “Мапна”, а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем “Иран Ходро”

Фото: пресс-служба Раиса РТ

От КАМАЗа до исламского банкинга

«Татарстанские компании в разные годы реализовывали проекты в Иране. Сегодня мы развиваем сотрудничество с компанией “Дарик” – партнером автогиганта КАМАЗ. Есть большой интерес в развитии проектов в энергетике с компанией “Мапна”, а также в сфере автомобилестроения с крупнейшим иранским производителем “Иран Ходро”. В целях создания необходимых условий в прошлом году в Казани заработало отделение “Мир Бизнес Банка”, который является филиалом Банка Мелли Ирана», – сказал Рустам Минниханов в ходе встречи с министром промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Аббасом Алиабади.

Кстати, тема так называемого исламского банкинга давно активно «качается» не только в Татарстане, но в целом в России. Все дело в том, что западные санкции против финансового сектора РФ все больше заставляют Москву смотреть в сторону глобального Юга и стран, где большинство населения – мусульмане. Татарстан же по треку исламского банкинга, по сути, находится в авангарде процессов. Что касается "Мир Бизнес Банка", то на эту тему в интервью «Татар-информу» говорил Генконсул ИРИ в Казани Давуд Мирзахани.

«“Мир Бизнес Банк” является банком со 100-процентным участием капитала иранского банка “Мелли”» (на фото – открытие обновленного офиса «Мир Бизнес Банка» в Казани) Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«“Мир Бизнес Банк” является банком со 100-процентным участием капитала иранского банка “Мелли”. На данный момент функционируют два отделения банка – в Казани и Астрахани. В настоящее время “Мир Бизнес Банк” в Казани предоставляет банковские услуги более чем 120 татарстанским компаниям. Финансовая компания “Мирас” является одной из дочерних компаний “Мир Бизнес Банка”, обеспечивает финансовые потребности физических и юридических лиц в сфере закупок транспортных средств, автомобилей промышленного, дорожного, строительного, сельскохозяйственного и медицинского оборудования. На мой взгляд, финансовые услуги этого банка будут развиваться», – считает Мирзахани.

Минниханов обозначил Тегерану точки интереса

Сегодня Минниханов напомнил министру, что у Татарстана с Ираном богатые исторические, экономические и культурные связи и накоплен большой опыт сотрудничества. Не случайно за 9 месяцев 2023 года торговый оборот Татарстана и Ирана по сравнению с 2022 годом вырос в 1,5 раза и достиг 162 млн долларов США.

Татарстанский лидер обозначил точки интересов в части поставок в Иран грузовых автомобилей «КАМАЗ», вертолетов и грузопассажирских судов, нефтехимической продукции и минеральных удобрений, нефтегазодобывающего оборудования и компрессоров, холодильной техники, продовольствия и товаров сельского хозяйства, медицинской и фармацевтической продукции.

Иранская сторона в лице Аббаса Алиабади обозначила интерес к самолетам российского производства для обновления своего авиапарка, а также к вертолетам медицинского назначения Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также Минниханов воспользовался встречей, чтобы пригласить Аббаса Алиабади в Казань на Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в столице Татарстана в мае 2024 года.

«Там можно будет воочию убедиться в возможностях промышленных предприятий Татарстана и предметно обсудить всевозможные вопросы», – заверил своего собеседника Раис республики.

Иранская сторона в лице Аббаса Алиабади обозначила интерес к самолетам российского производства для обновления своего авиапарка, а также к вертолетам медицинского назначения.

«Давние партнеры, которых объединяет общее видение в решении острых международных проблем»

В целом визит Минниханова в Иран касается не только интересов Татарстана. Он вписывается в канву деловых и дипломатических отношений между Россией и Ираном. Татарстанский лидер является председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». По сути, Минниханов наводит мосты между РФ и исламскими странами.

«Российская Федерация и Иран – давние и близкие партнеры, которых объединяет общее видение в решении острых международных проблем. В условиях кризиса в международных отношениях сотрудничество наших стран приобретает особую ценность и актуальность. Лидеры наших государств поддерживают постоянный диалог, совершают взаимные визиты», – подчеркнул Раис Республики Татарстан и отметил рост торговли между Россией и Ираном.

Внешнеторговый оборот между Россией и Ираном в 2022 году вырос на 15% и достиг рекордных показателей, составив 4,6 млрд долларов США. По предварительным итогам 11 месяцев 2023 года, товарооборот между нашими странами оценивается в 3,6 млрд долларов США. По итогам прошлого года Россия является главным инвестором и основным внешнеторговым партнером Ирана. Ранее посол России в Иране Алексей Дедов отмечал, что двустороннее Соглашение о всеобъемлющем партнерстве между Россией и Ираном находится на завершающей стадии согласования.

Все дороги ведут на Саммит БРИКС в Казани

После встречи с Аббасом Алиабади Раис Татарстана провел переговоры с заместителем главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери и с заместителем министра, шерпой (доверенным лицом) Ирана в БРИКС Махди Сафари.

Понятно, что Минниханов познакомил своих собеседников с планом мероприятий, которые пройдут в рамках следующего Саммита БРИКС в Казани. Напомним, что Россия является председательствующей страной. Раис Татарстана отметил, что из более чем 200 мероприятий, которые пройдут в России в рамках саммита, значительную часть примет Казань, в том числе спортивные Игры БРИКС.

«Ваша страна стала официальным членом БРИКС с 1 января 2024 года. В нашей стране, в том числе в Татарстане, будет проходить множество событий по линии БРИКС. А Саммит глав государств, на который мы ждем Президента Ирана уважаемого господина Раиси, состоится в Казани в октябре текущего года. Уверен, мы будем много взаимодействовать именно с вами в рамках подготовки всех этих мероприятий», – сказал Минниханов Махди Сафари.

Также сегодня Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с министром экономики и финансов Ирана Эхсаном Хандузи Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также сегодня Минниханов обсудил вопросы сотрудничества с министром экономики и финансов Ирана Эхсаном Хандузи и заместителем министра нефти Ирана, главой Иранской национальной нефтяной компании Мохсеном Ходжастемехром. На последней обсудили вопросы в сфере нефтеразведки и нефтедобычи, а также ее переработки. Раис республики доложил министру о планах реализации совместного проекта по строительству в Татарстане центра иранской торговли, который должен стать основной площадкой в регионе и для соседей, где напрямую будет представлена всевозможная продукция от иранских производителей.

Стоит ли учиться у Ирана выживанию в эпоху санкций?

В целом у Татарстана и Ирана довольно обширная повестка дипломатических отношений. Например, 9 февраля в Казани консульство Ирана в Казани организовало прием, посвященный празднованию 45-летия с момента исламской революции в Иране.

«Прошло 45 лет со дня победы исламской революции в Иране. На пятом десятке своего существования наше государство имеет значительные достижения в разных областях. Несмотря на жесткие санкции западных стран, с помощью своего народа и политической системы, ставшей одной из самых стабильных в регионе, республика продолжает развиваться по выбранному пути», — отметил в приветственном слове Генконсул ИРИ в Казани Давуд Мирзахани.

Давуд Мирзахани: «Важным моментом является, что Исламская Республика Иран достигла такого высокого развития не в обычных условиях и не в спокойной геополитической обстановке, а в условиях давления самых суровых санкций США» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Позже генконсул в интервью «Татар-информу» развил эту тему.

«Исламская Республика Иран является 17-й экономикой мира. Но важным моментом является, что Исламская Республика Иран достигла такого высокого развития не в обычных условиях и не в спокойной геополитической обстановке, а в условиях давления самых суровых санкций США. Это очень важный момент», – считает дипломат.

Интересно, что татарстанская делегация завтра ознакомится с деятельностью ряда иранских предприятий, которые десятки лет успешно развиваются в условиях санкций США и стран Западной Европы.

В последние годы Россия, пожалуй, стала лидером по количеству введенных против нее санкций со стороны недружественных стран. Очевидно, что бизнесу и промышленности Татарстана пригодится опыт Ирана в работе под санкциями. Впрочем, не все считают, что Казани стоит брать пример с Тегерана в этом вопросе. Таким мнением с «Татар-информом» поделился председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев.

Шамиль Агеев: «За основу иранское производство мы брать не можем. Нам некоторые вещи лучше и проще разрабатывать самим, продвигать самим» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Я был в Иране 4 раза. Иранцы – хитрый народ. Они все делают примитивно. Но некоторые вещи делают интересно. Поэтому кое-что брать у них – это делать шаг назад. Поэтому за основу иранское производство мы брать не можем. Нам некоторые вещи лучше и проще разрабатывать самим, продвигать самим. Так как руки у нас более сильные и производство тоже», – заявил "Татар-информу" Агеев.

Что запланировано у Минниханова на визит в город Исхафан

Также на завтра у Минниханова в городе Исфахан запланирована встреча с губернатором провинции Резой Мортазави. Кроме того, в местной Торгово-промышленной палате пройдет межрегиональный деловой форум «Исфахан-Татарстан». Там представители государственных структур и деловых кругов ведущих регионов Ирана и России презентуют торгово-экономический и промышленный потенциал и представят возможности для сотрудничества в гуманитарных областях.

На завтра у Минниханова запланирована встреча с Резой Мортазави Фото: rais.tatarstan.ru

«Будет обсуждение вопросов по участию в нашем Kazan Forum и укреплению контактов, продвижению халяльной продукции то же самое. Нужно оживлять наши контакты, поэтому там наша делегация ТПП Татарстана и есть», – сказал «Татар-информу» глава татарстанской Торгово-промышленной палаты Агеев.