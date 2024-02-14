Минниханов: Опыт Ирана в области исламских финансов интересен Татарстану

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в ходе рабочего визита в Исламскую Республику Иран обсудил вопросы сотрудничества в области экономики с министром экономики и финансов ИРИ Эхсаном Хандузи. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Сегодня, в непростых условиях мировой политики, сотрудничество наших стран приобретает особую ценность и актуальность. Постоянный содержательный диалог руководителей наших стран, их взаимные визиты создают прекрасные условия для практических договоренностей на самых разных уровнях, в том числе на межрегиональном. В свою очередь Татарстан старается активно содействовать данному процессу», — подчеркнул Рустам Минниханов.

В этом контексте Раис РТ напомнил, что в прошлом году Татарстан посещал заместитель его сегодняшнего собеседника Мохаммад Джавад Шариф-заде. «Мы провели с ним содержательные переговоры, и он принял участие в открытии в Казани отделения „Мир Бизнес Банка“, который является филиалом крупнейшего иранского „Банка Мелли Иран“», — заметил Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Пользуясь возможностью, Раис Татарстана пригласил с министра экономики и финансов ИРИ бизнес-делегацию из Ирана на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» в мае 2024 года.

«Иранская сторона всегда активно на нем работает, участвует в выставке Russia Halal Expo в рамках форума. Еще одно важное направление для нашего взаимодействия — это сфера исламских финансов. Татарстан — один из пилотных регионов России, в котором проводится эксперимент по внедрению принципов партнерских финансов. Убежден, что опыт и навыки Ирана в данной области могли бы быть для нас весьма полезны», — констатировал он

XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» состоится с 14 по 19 мая 2024 года в столице Татарстана. Форум проходит в Казани ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента России Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Ранее Рустам Минниханов пригласил на форум министра промышленности, рудников и торговли ИРИ Аббаса Алиабади.

Прежде в интервью «Татар-информу» Генеральный консул ИРИ Давуд Мирзахани в Казани рассказал, что в 2023 году товарооборот между Ираном и Татарстаном вырос на 25%.