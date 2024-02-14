Минниханов обсудил в Тегеране коридор «Север-Юг» и создание Центра иранской торговли в РТ

Перспективы международного транспортного коридора «Север-Юг», а также вопросы татарстано-иранского сотрудничества обсудил Раис РТ Рустам Минниханов на встрече с замминистра нефти Ирана Мохсеном Ходжастемехром. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.

Раис Татарстана отметил, что делегация республики прибыла в Тегеран для обсуждения вопросов расширения сотрудничества в рамках российско-иранских отношений. В разговоре поднимался вопрос реализации и функционирования транспортного коридора «Север-Юг», который в том числе соединит татарстанские логистические центры с портами Ирана. Это даст возможность доставки грузов водным путем в Иран, в страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

Минниханов сказал, что Татарстану интересен этот проект, так как он является одним из лидеров в РФ по внутреннему региональному продукту, промпроизводству, строительству, обороту розничной торговли и другим показателям. Так, привел в пример он, республика занимает первое место в стране по производству молока, на нее приходится 30% от произведенного в РФ полиэтилена, 43% синтетических каучуков, каждая вторая грузовая автошина, каждый третий грузовик и т.п. Здесь добывается 7,2% от общего объема российской нефти, причем 65% перерабатывается прямо внутри региона.

Помимо этого, напомнил Минниханов, в Татарстане запланировано создание Центра иранской торговли. Эта площадка станет центральной не только для республики, но и соседних регионов. Здесь будут продаваться различные товары иранского производства.

Пользуясь возможностью Рустам Минниханов пригласил представителей Министерства нефти Ирана и бизнес-делегацию страны на Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоится в мае, и на ежегодный Нефтегазохимический форум в августе текущего года.

Фото: пресс-служба Раиса РТ