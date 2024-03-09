Минниханов поручил муниципалитетам и МЧС подготовить противопаводковые мероприятия

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Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил муниципалитетам и МЧС региона организовать все необходимые противопаводковые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ напомнил, что наступление календарной весны означает скорое повышение температуры воздуха, а «огромный объем снежного покрова <…> создает угрозу подтопления».

«Мы должны [подойти к проблеме] очень внимательно — МЧС, муниципалитеты… Везде все противопаводковые мероприятия должны быть подготовлены. И мы должны в случае чего быстро реагировать на те или иные ситуации», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Руководитель республики отметил необходимость обеспечить готовность техники и людских резервов для предупреждения и ликвидации последствий половодья. По его словам, также следует быть готовыми к организации мест, куда можно будет временно передислоцировать людей из зон подтопления.

Особое внимание Рустам Минниханов посоветовал обратить на гидротехнические сооружения, дороги и мосты и на ситуацию в населенных пунктах и микрорайонах, застроенных малоэтажными домами. «Самое главное — чтобы мы обеспечивали безопасность и здоровье наших граждан», — резюмировал Раис Татарстана.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани назвали части города и число жителей, которым угрожает паводок. В зону подтопления могут попасть 16 жилых массивов. Из-за предстоящего половодья в марте увеличат сброс воды из Куйбышевского водохранилища.

О времени повышения температуры воздуха в регионе можно прочитать в материале «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег. Погодным условиям в межсезонье и теплое время года посвящен материал Бурный паводок весной и летняя засуха? Что ждет Татарстан после «ненормальной» зимы.