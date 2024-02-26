«Чуда не произойдет, снега огромное количество»: Муллин поручил подготовиться к паводку

Руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил подготовиться к весеннему паводку, а также привести в порядок город и район. Он поручил главам сельских поселений под персональную ответственность спрогнозировать все риски.

«Мы продолжаем вывозить снег. Сейчас весеннее солнце, снег тает. Мы должны готовиться к большому паводку, нам важно заранее начать работать в этом направлении. Поэтому прошу глав под персональную ответственность уже начать прогнозировать риски, чтобы не было подтоплений», — сказал он.

Муллин отметил, что предстоит серьезная работа — как в поселениях, так и в городе.

«Дамбы, дачные массивы, сельские территории, городские магистрали и дворовые территории — здесь нам придется серьезно поработать. Мы провели несколько встреч. Город нужно будет разделить по кварталам и максимально проработать в части профилактики от большого подтопления. Но чуда не произойдет, снега огромное количество», — заявил Рамиль Муллин.

Также стоит вопрос по работе с автовладельцами, так как во дворах тоже нужно убирать большое количество снега. «Я прошу обратить на эти направления особое внимание», — поручил он.

Необходимо произвести уборку города и разобраться с вывозом мусора. В этой части в Нижнекамске также накопились проблемы.

«Пока региональный оператор не в полной мере справляется со своими задачами. Есть дефицит кадров. Нужно, чтобы все машины были задействованы, и максимально убрать мусор в сельских территориях, в городе обратить внимание на мусорные контентные площадки с вывозом крупногабаритного мусора, чтобы город привести в порядок. Поэтому, давайте, начинаем уже готовиться к весне. То есть это очистка основных тротуаров, магистралей, остановочных павильонов. Вот на эти моменты прошу обратить внимание, чтобы город начали приводить в порядок и решили те вопросы, которые накопились за зимнюю историю», — резюмировал спикер.