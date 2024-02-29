В зону паводка могут попасть 16 жилмассивов Казани

В зону подтопления этой весной попадают 12,6 кв. км территорий Казани. На них расположены 386 зданий, в которых проживают 1223 человека — в основном это дома частного сектора. Об этом стало известно на совещании по подготовке к паводку, сообщает мэрия столицы Татарстана. Провел его руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

В этом году, как ожидается, весенний паводок пройдет в третьей декаде марта — первой декаде апреля.

«При резком повышении температуры на территории города не исключено возникновение сложной обстановки подтопления и паводка в жилых массивах, таких как: Борисоглебское, Сухая Река, Савиново, Красная Горка, Ягодная Слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Аки, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенское, Константиновка, Самосырово», — рассказал участникам совещания начальник Управления гражданской защиты Сергей Чанкин.

Ранее стало известно, что в зоне риска находятся порядка 20 участков дорог, которые сейчас находятся на особом контроле.