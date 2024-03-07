«Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег

Мартовская погода переменчива, холода вернутся в ближайшие дни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Март — месяц контрастов»

Впереди татарстанцев ждут продолжительные выходные и первый весенний праздник — 8 Марта. Чем порадует людей погода в предстоящий уик-энд? Как сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев, на смену теплой и солнечной погоде придет ощутимое похолодание. В столице Татарстана ожидается переменная облачность, возможен снег.

«Погода сейчас определяется Скандинавским антициклоном и близка к климатической норме. В ближайшую декаду в Казани ожидается холодная аномалия – на 4 градуса ниже нормы. 8 и 9 марта днем в Казани местами возможны небольшие осадки», — сказал Юрий Переведенцев.

В предстоящие выходные дни прогнозируется переменная облачность, среднесуточная температура воздуха 8 марта будет близкой к климатической норме. Но уже с субботы начнется постепенное похолодание, температура в ночь с субботы на воскресенье в Казани опустится до минус 15 градусов, а в ночь с воскресенья на понедельник — до минус 19 градусов. В норме сейчас среднесуточная температура в городе должна составлять минус 6-7 градусов.

По информации Гидромета Татарстана, 8 марта по республике будет облачно, ночью с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 7-12 градусов, при прояснениях до минус 17 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит минус 3-8 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

9 марта по республике будет также облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 6-11 градусов, при прояснениях до минус 16 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит минус 2-7 градусов, на дорогах — гололедица.

Несмотря на то что календарная весна началась, март считается зимним месяцем Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По прогнозу Гидромета России, март будет холодным

Переведенцев заметил, что первые дни марта были достаточно теплыми. 4 марта в Казани был обновлен температурный рекорд.

«По данным авиационной метеостанции “Казань-Сокол” максимальная температура воздуха в этот день составила 4 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха 4 марта в Казани был зафиксирован в 1995 году и составлял 3,9 градуса со знаком плюс», — сообщил Гидромет РТ.

Март — переходной месяц, месяц контрастов, его погода весьма переменчива. Спикер КФУ напомнил, что метеорологи считают настоящим приходом весны период, когда среднесуточная температура переходит через ноль градусов в сторону плюса. В Казани это обычно происходит в период с 30 марта по 3 апреля. Астрономическая весна начинается 21-23 марта, когда наступает весеннее равноденствие.

«Несмотря на то что календарная весна началась, март считается зимним месяцем. Его среднемесячная температура составляет в Казани минус 3-4,5 градуса. По прогнозу Гидромета России, этот месяц будет холодным. Осадки выпадут в норме», — уточнил Юрий Переведенцев.

Если весна будет ранней и дружной, то при таких запасах снега возникнет сильное половодье Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«От четырех весенних сценариев зависит паводок и урожай»

Ученый отметил, что возможны четыре сценария развития весенних процессов. Весна может быть ранней и дружной (приходит на неделю раньше, снег тает быстро), ранней затяжной (с возвращением холодов), поздней и дружной (приходит на неделю позже, но снег сходит быстро) или поздней и затяжной (позднее разрушение снежного покрова). Какой будет эта весна, точно предсказать невозможно, но все же у спикера КФУ есть некоторые предположения.

«Скорее всего, ранней и дружной весны не будет. Сейчас солнечная активность вышла на пик, а когда такое случается, обычно весны не бывают ранними. Все-таки март будет зимним месяцем», — сказал Юрий Переведенцев.

Между тем от характера погоды весной зависит многое. Мы помним, что минувшая зима войдет в историю, как очень снежная. Во время обильных снегопадов высота снежного покрова на метеостанции КФУ в Казани достигала 80 см, что в два раза больше климатической нормы. С тех пор снег заметно просел, но все же его запасы велики. Сейчас высота снежного покрова в Казани составляет 70 см, что на 20 см больше нормы.

«Если весна будет ранней и дружной, то при таких запасах снега возникнет сильное половодье. Вся влага утечёт в реки и уйдёт в Каспийское море, у нас ничего не останется. Такой сценарий для нас невыгоден», — заметил Переведенцев.

Устойчивый снежный покров обычно в наших краях разрушается 10-11 апреля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«МЧС прогнозирует волну паводка в сроки, близкие к климатической норме»

Спикер КФУ отметил, что устойчивый снежный покров обычно в наших краях разрушается 10-11 апреля. Профессор также сообщил обновленные климатические нормы, высчитанные за период с 1991 по 2020 год. Согласно этим данным, в норме в марте в Казани среднемесячная температура должна оставлять минус 3,3 градуса, в апреле — 5,8 градуса со знаком плюс, а в мае — 14,1 градуса тепла. Среднемесячная норма осадков в марте в Казани составляет 38 мм, в апреле — 33 мм и в мае — 38 мм.

Как сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев, МЧС Татарстана прогнозирует волну паводка в сроки, близкие к климатической норме, а это последняя декада марта — первая декада апреля.

«Запас влаги в почве сейчас составляет 140% от нормы. На метеоплощадках города отмечается невысокая глубина промерзания почвы, она не превышает 20 см. Но по данным МЧС этот показатель по республике составляет от 50 до 70 см. Разница в том, что МЧС дает данные, полученные в ходе маршрутной снегосьемки в лесах и полях», — пояснил он.

Юрий Переведенцев добавил, что при небольшой глубине промерзания почвы влага бы хорошо впитывалась при таянии снега. Весенний запас влаги в почве нужен сельскому хозяйству, ведь последние годы в республике наблюдается тенденция летних засух.

Вегетационный период начинается тогда, когда среднесуточная температура переходит через 5 градусов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Татарстане увеличивается продолжительность вегетационного периода»

К слову, климатическое лето наступает тогда, когда среднесуточная температура переходит через 15 градусов в сторону увеличения. В норме это происходит в двадцатых числах мая, но в последние годы лето приходит в нашу республику раньше. К примеру, в прошлом году этот переход зафиксировали в конце апреля.

«В 2023 году лето в республике было очень длинным и год был исключительно теплым. Этот год был одним из самых теплых в истории метеонаблюдений», — напомнил Юрий Переведенцев.

Он пояснил, что в связи с глобальным потеплением климата в Татарстане увеличивается продолжительность вегетационного периода. Он начинается тогда, когда среднесуточная температура переходит через 5 градусов. Активный вегетационный период наступает, когда происходит переход среднесуточной температуры через отметку в 10 градусов.

«Тёплый период у нас начинается раньше примерно на 1,5 суток за 10 лет, а заканчивается на два дня позже. Его продолжительность увеличивается примерно на 2-4 дня за 10 лет», — сказал Переведенцев.

В последние годы лето приходит в нашу республику раньше. В прошлом году этот переход зафиксировали в конце апреля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Весна и лето приходят на несколько дней раньше»

По данным профессора КФУ, за последние десятилетия в нашем регионе выросла сумма положительных температур.

Он отметил две интересные тенденции. Во-первых, растет количество осадков в зимний и весенний периоды. Во-вторых, весна и лето приходят на несколько дней раньше.

«По наблюдениям за последние 10 лет сейчас весна наступает раньше на полутора суток, за 100 лет – на 15 суток. Переход через 5 градусов наступает раньше, а в обратную сторону этот переход происходит позднее. Лето тоже приходит раньше, чем в былые времена, а заканчивается оно позже примерно на пять суток, исходя из наблюдений за последние 10 лет», — отметил профессор КФУ.