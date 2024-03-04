В Казани назвали части города и число жителей, которые могут пострадать от паводка

От паводка в Казани в случае резкого потепления могут постарадать более 1200 граждан. Об этом сказал начальник Управления гражданской защиты мэрии Казани Сергей Чанкин на деловом понедельнике.

«Начало подтопления и паводка прогнозируется в третьей декаде марта. Синоптики сообщают, что в этом году резкого потепления не ожидается, но это лишь прогноз», – отметил Чанкин.

Подтопление при неблагоприятном раскладе и резком повышении температуры возможно в жилых массивах Борисоглебское, Сухая река, Савиново, Красная горка, Ягодная слобода, Салмачи, Первомайский, Мирный, Царицыно, Карьер, Малые Клыки, Кульсеитово, Вознесенский, Константиновка, Самосырово.

От подтопления могут пострадать также дороги, дворовые территории, подвалы многоэтажек. Площадь подтопления территорий Казани может составить 12,6 кв км, куда попадают 386 домов, то есть более 1200 жителей.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в самом начале марта на большей части территории России будет светить солнце. Температура будет стабильно плюсовой. В середине марта вернутся морозы, снег и сильный ветер. А в апреле, по мнению синоптиков, метеорологическая обстановка будет сопровождаться обильными осадками в виде ливней и сильного ветра.

Паводковая ситуация в Казани будет зависеть от интенсивности таянья снега, положительных среднесуточных температур и количества осадков в марте. Вскрытие Волги и Казанки ожидаются в конце марта – первой декаде апреля. Местами высота снежного покрова достигает от 1 до 2 метров, а глубина промерзания грунта – от 50 до 70 см.