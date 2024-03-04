«Давайте исходить из неблагоприятного»: кто в Казани ждет паводка и что сказал Метшин

Ильсур Метшин: «Нет сомнений, что после заявления Президента мы решим многие вопросы, которые копились десятилетиями»

Фото: kzn.ru

Метшин о послании Путина: «Есть надежда, что многие вопросы сдвинутся с мертвой точки»

Мэр Казани Ильсур Метшин начал совещание в исполкоме с комментария по поводу Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которое прозвучало 29 февраля.

«Главным событием прошедшей недели для всех нас, безусловно, стало послание Президента России. Настолько объемным, многоплановым, глобальным было послание, что, наверное, каждый слушатель нашел в нем ответы на волнующие вопросы. Я не впервые лично присутствую на послании, но это было во всех смыслах особенным», — сказал мэр Казани.

Он отметил, что Президент страны в своей речи уделил внимание региональным проектам. Так, на коммунальные инфраструктурные кредиты планируется выделить субъектам РФ порядка 4,5 трлн рублей.

«Нет сомнений, что после заявления Президента мы решим многие вопросы, которые копились десятилетиями», — заявил Ильсур Метшин.

Он напомнил о том, что Путин анонсировал пять новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных».

«Мы всегда говорили, что только одних наших желаний и усиленной системной работы мало, нужна региональная и федеральная поддержка. Поэтому есть надежда, что многие вопросы сдвинутся с мертвой точки. Очень важная, судьбоносная для всей страны программа „Развитие и созидание России“, в том числе для Казани», — отметил Ильсур Метшин.

Площадь подтопления территорий Казани может составить 12,6 кв. км, куда попадают 386 домов Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

От паводка в Казани могут пострадать более 1200 жителей, а власти рассказали про районы возможного подтопления

Власти Казани ожидают начало подтопления в третьей декаде марта, о чем сообщил начальник Управления гражданской защиты мэрии Казани Сергей Чанкин. «Синоптики сообщают, что в этом году резкого потепления не ожидается, но это лишь прогноз», — отметил он.

Подтопление при неблагоприятном раскладе и резком повышении температуры возможно в ряде районов Казани. От паводка могут пострадать также дороги, дворовые территории, подвалы многоэтажек. Площадь подтопления территорий Казани может составить 12,6 кв. км, куда попадают 386 домов. А это более 1200 жителей.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в самом начале марта на большей части территории России будет светить солнце. Температура будет стабильно плюсовой. В середине марта вернутся морозы, снег и сильный ветер. А в апреле, по мнению синоптиков, метеорологическая обстановка будет сопровождаться обильными осадками в виде ливней и сильного ветра.

Мэр Казани после выступления Чанкина отметил, что надеяться надо на лучшее, но готовиться к худшему.

«Давайте исходить из неблагоприятного развития ситуации — резкое потепление. Каждый свой участок напряженной работы знает и те рисковые участки в районах подтопления, количество домов вам тоже известно», — поручил Ильсур Метшин.

Казань останется в истории как столица, которая впервые провела «Игры будущего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Игры будущего» принесли отелям загрузку до 80% и удивили 2 млрд просмотров трансляций в Сети

Затем Метшин высказался о завершившемся международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Казань останется в истории как столица, которая впервые провела эти соревнования, отметил градоначальник.

О прошедших «Играх» в цифрах доложила руководитель Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова. В соревнованиях участвовало более 1800 спортсменов из 107 стран мира. В столицу Татарстана прибыло почти 2600 гостей.

Их размещали в 33 отелях Казани, в кампусах Иннополиса и в Деревне Универсиады. Средняя загрузка гостиниц Казани в дни «Игр будущего» составила 65%, что на 30% выше в аналогичный период прошлого года. В отдельные дни загрузка достигала 80%.

«Всё это говорит о том, что событийные мероприятия являются ключевым фактором для нивелирования фактора несезонности», — сказала Санникова.

Всего продали более 85,4 тысячи билетов на соревнования «Игр будущего», а количество просмотров видеотрансляций в интернете перевалило за 2 млрд.

«Интерес к этим состязаниям показывает, что у „Игр будущего“ большое светлое уверенное будущее», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

На проведение состязаний в следующий раз претендуют девять стран, отметил мэр Казани. «Мы с большим интересом будем наблюдать, где пройдут следующие Игры. Желаем большому кораблю красивого плавания, попутного ветра. Фиджитал-спорт объединяет молодежь», — заключил градоначальник.

Капитальный ремонт проведут в 39 домах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов рассказал, какие дороги отремонтируют к саммиту БРИКС

Результатами развития Авиастроительного и Ново-Савиновского районов в прошлом году поделился глава администрации Фанис Нурмухаметов. Благодаря республиканской программе «Наш двор» благоустроили 167 придомовых территорий, из них почти полсотни в прошлом году. Примерно 121 тысяча жителей могут использовать обновленные дворы как зоны отдыха и площадки для активного досуга. На этот год в программу «Наш двор» включен 51 объект в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах.

Капитальный ремонт проведут в 39 домах, а в прошлом году в районах обновили 50 домов. В 20 домах заменили 59 лифтов. Всего на проведение капремонта было выделено 713 млн рублей.

«В прошлом году в рамках программы текущего ремонта проведены работы в 242 домах, а в 2024 году планируется выполнить работы в 183 домах», – добавил Фанис Нурмухаметов.

Еще в прошлом году удалось отремонтировать 24 объекта улично-дорожной сети общей протяженностью почти 13 км. Также были отремонтированы подъездные пути к мосту «Миллениум». По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали восемь объектов. На 2024 год по нацпроекту запланирован ремонт шести объектов на общую сумму 1,2 млрд рублей.

«В 2024 году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и по программе «Ремонт улично-дорожной сети по маршруту саммита БРИКС» запланирован ремонт шести объектов протяженностью более восьми километров на участках ул. Копылова, ул. Гаврилова, пр. Фатыха Амирхана, ул. Чистопольская, пр. Ямашева и разворотная петля у моста “Миллениум”», – рассказал глава районной администрации.

Горячим сбалансированным питанием удалось накормить 169 тыс. школьников Фото: kzn.ru

Школьные столовые и перестановки в исполкоме

Итоги прошлого года подвела гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Римма Мухамедшина. Горячим сбалансированным питанием удалось накормить 169 тыс. школьников. Это на 9 тыс. больше, чем годом ранее.

Учащиеся начальных классов получали бесплатное горячее питание (это 46% от общего числа). За счет муниципального бюджета в школьных столовых бесплатно питаются 18% старшеклассников-льготников. Дети из семей участников СВО и дети с ограниченными возможностями здоровья бесплатно получали в школах двухразовое горячее питание.

«Думаю, вырастет целое поколение, которое будет вспоминать детство и говорить „вкусно, как в школьной столовой“. По крайней мере, мы такую цель и задачу себе ставим», — заключил мэр.

Деловой понедельник завершился кадровыми перестановками. Экс-начальник Управления информационных технологий и связи исполкома Казани Дмитрий Кремлев назначен руководителем Центра городской трансформации.