Бурный паводок весной и летняя засуха? Что ждет Татарстан после «ненормальной» зимы

В рейтинге самых заснеженных городов страны от Гисметео.ру Казань в феврале занимает вторую строчку

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Огромные запасы снега при ранней и дружной весне могут привести к опасным событиям»

Все три зимних месяца перебрали норму по осадкам в Казани: декабрь — на 23%, январь — на 79%, февраль еще не завершился, но уже в явном плюсе. По данным заведующего метеостанцией КФУ Сергея Дмитреева, высота снежного покрова в Казани после сильных снегопадов в феврале максимально достигала 92 см, но сейчас немного просела. В рейтинге самых заснеженных городов страны от Гисметео.ру Казань в феврале занимает вторую строчку после Саранска.

Татарстан пережил серию снежных «ударов». С одной стороны, много снега — это хорошо, если вспомнить обмелевшие Волгу и Каму и говорить о сельском хозяйстве, ведь для будущего урожая важны хорошие запасы влаги в почве. Но с другой стороны, метеорологи предупреждают об опасном паводке.

«Зима в нашем регионе выдалась очень снежной. Мы имеем огромные запасы снега, перевыполнены нормы в каждом месяце. При ранней и дружной весне это может привести к опасным событиям, риск большого половодья есть», – сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

В этом году есть риск большого половодья Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Спикер напомнил, что осадки считаются большими, когда 20 мм выпадает за 12 часов.

«Это опасное явление, такое этой зимой уже было», — сказал он.

Переведенцев напомнил, что обильные снегопады возможны до конца марта, который по климатическим меркам считается зимним месяцем. А чем больше снега, тем больше талой воды весной.

«Из-за жары и засухи гибли люди, был рекордно низким урожай»

По словам профессора КФУ, таких снежных зим, как эта, в Татарстане не было с 2011 года. «Тринадцать лет мы такого снега не видели», – утверждает он.

Тому снежному году предшествовал 2010-й — год аномальной жары и засухи. Возможно ли, что в атмосфере есть некая цикличность и при неблагоприятном раскладе аномальная жара и засуха повторятся?

«То, что произошло летом 2010 года, — редкое событие. На протяжении почти трех месяцев у нас стояла сильная жара из-за того, что господствовал блокирующий антициклон. Установилась область высокого давления. Летом облаков не было, солнца было много, с Казахстана в нашу сторону шел прогретый воздух», – напомнил Юрий Переведенцев.

«То, что произошло летом 2010 года, — редкое событие. На протяжении почти трех месяцев у нас стояла сильная жара» Фото: © «Татар-информ»

Ученый пояснил, что в атмосфере, в умеренных широтах «преобладает так называемый западно-восточный перенос, с Атлантики поток идет в сторону континента». А блокирующий антициклон этот поток не пускает. Поэтому в тот засушливый год целых три месяца стояла жара, приходили «раскаленные воздушные массы со Средней Азии».

«События такого рода, когда температура достигает 40 градусов, бывают очень редко. То, что произошло в 2010 году, — катастрофа. В то жаркое лето в Татарстане умерло на 2,5 тыс. людей больше от сердечно-сосудистых и других заболеваний. Из-за засухи в тот год у нас был рекордно низкий урожай, собрали примерно 30%. Надеюсь, что следующим летом такое не произойдет», – добавил Переведенцев.

«Летний период теплеет со скоростью 0,3–0,4 градуса за десять лет»

Однако, по мнению ученого, лето 2024 года в Татарстане может быть засушливым и жарким. Дело в том, что зима в этом году выдалась достаточно холодной: в декабре среднемесячная температура воздуха в Казани оказалась на 1 градус ниже климатической нормы, а в январе — сразу на 3 градуса ниже климатической нормы.

Лето 2024 года в Татарстане может быть засушливым и жарким Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сильно меняются среднесуточные и среднемесячные температуры, но среднегодовым колебаниям подвержены в меньшей степени. Если у нас холодная зима, то, конечно, больше шансов, что лето будет жарким, тогда среднегодовой баланс сохраняется», – пояснил метеоролог КФУ.

Эксперт также заметил, что в нашем регионе в этом холодном сезоне не было ледяных дождей, которые прошли по всей европейской территории России.

Характер погоды постоянно неустойчивый, волны тепла сменяются ощутимыми похолоданиями, а это сопровождается скачками атмосферного давления, что плохо переносят метеозависимые люди.

«Раньше в зимнее время на нашу территорию действовал Сибирский антициклон, тогда была комфортная, прохладная погода, в дневные часы светило солнце. Этой зимой на нас Сибирский циклон совсем не действовал. Чаще действовала Северная Атлантика, но в тылу циклонов возникало арктическое вторжение, происходило чередование волн холода и тепла на протяжении всей зимы. В декабре и январе были интенсивные морозы», – отметил Юрий Переведенцев.

«Зима в нашем регионе выдалась очень снежной. Мы имеем огромные запасы снега, перевыполнены нормы в каждом месяце» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По его данным, в связи с глобальным потеплением климата на всей планете в летний период в наших краях также отмечается тенденция повышения температур. Теплеет примерно со скоростью 0,3–0,4 градуса за десять лет.

«Вторая тенденция – растет засушливость, особенно в июле и даже в августе. Лето становится более жарким и засушливым», – подчеркнул спикер КФУ.

Когда в Татарстан придут климатические весна и лето?

Климатическая весна придет в Татарстан, когда среднесуточная температура переступит через нулевую отметку в сторону плюса. Чаще всего в наших краях это происходит в период с 30 марта по 3 апреля.

Климатическая весна в наших широтах чаще всего наступает в период с 30 марта по 3 апреля Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Климатическое лето чаще наступает в середине мая, когда происходит переход среднесуточной температуры через 15 градусов. Однако в последние годы эти даты сдвигаются на более ранние сроки. Продолжительность теплого периода увеличивается за счет холодного периода», — констатировал Юрий Переведенцев.

Спикер отметил, что такая «теплая» тенденция действительно есть и она хорошо выражена не только в нашем регионе, но и по всей России. Какой будет предстоящая весна в республике — ранней, дружной или запоздалой и затяжной, пока предсказать сложно, сказал профессор КФУ.

Если весна будет затяжной, температуры будут невысокими, снег постепенно растает и впитается в землю. Понятно, что при таком раскладе сильного половодья не будет.

Однако синоптическая обстановка может быть другой, если придет теплый циклон с Атлантики с дождями. При дружной весне, высоких температурах, которые держатся на протяжении недели, случится бурное таяние снега. Обычно устойчивый снежный покров в нашем регионе разрушается примерно 11 апреля, поэтому у коммунальных, дорожных других служб еще есть время, чтобы подготовиться, заключил Переведенцев.