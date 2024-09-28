Минниханов обсудил перспективы сотрудничества с главой Минэнерго Сенегала

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня обсудил перспективы сотрудничества с министром энергетики, нефти и горнорудной промышленности Сенегала Бирамой Сулеем Диопой, который находится в России с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ходе беседы Рустам Минниханов заметил, что сотрудничество Российской Федерации с африканскими государствами всегда шло в конструктивном русле, а Татарстан в свою очередь заинтересован в развитии взаимодействия с Сенегалом в рамках российско-сенегальских отношений.

В последнее время контакты Татарстана с Сенегалом заметно активизировались, напомнил Раис РТ. Так, в ноябре 2022 года республику посетил сенегальский посоле в РФ Жан-Батист Тиатьи Тин, а в июле 2023-го — бывший на тот момент Президентом Сенегала Маки Салл. В марте 2022-го в африканской стране побывал сам Минниханов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Позднее, в июле 2024-го, Раиса РТ встретился с президентом группы компаний SIFI Абдеррахманом Ндиае. По итогам встречи была организована рабочая группа по развитию сотрудничества Татарстана со странами Западной Африки в целом и Сенегалом в частности.

«Уверен, совместная работа позволит расширить наше сотрудничество», — подчеркнул Рустам Минниханов.

При этом товарооборот Сенегала и Татарстана как одного из регионов России увеличился, но его объемы пока остаются небольшими. Татарстан как эспортоориентированный регион с промышленным потенциалом готов поставлять самый широкий спектр продукции. Существует и заинтересованность в импорте товаров из Сенегала, отметил Раис РТ.

В ходе встречи был отмечен большой потенциал сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения, нефтехимии и сельского хозяйства, в инновационных отраслях.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов поблагодарил гостя из Сенегала за визит и интерес к Татарстану. «Есть хорошие перспективы для расширения нашего сотрудничества», — выразил уверенность он.

Бирам Сулей Диоп в свою очередь поблагодарил за возможность посетить республику. Он заявил, что Сенегал — это страна с преимущественно мусульманским населением, где в атмосфере дружбы живут представители разных конфессий. Сенегальский министр энергетики, нефти и горнорудной промышленности выразил заинтересованность в развитии дальнейших отношений с Татарстаном.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что КАМАЗ в ближайшем будущем откроет завод в Сенегале.