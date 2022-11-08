«Хорошие возможности для сотрудничества»: Минниханов встретился с послом Сенегала в РФ

Фото: пресс-служба президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сенегала в России Жаном-Батистой Тиатьи Тина, который находится в Казани с рабочим визитом. Встреча прошла в Казанском Кремле, передает пресс-служба руководителя республики.

Приветствуя гостя, Минниханов поблагодарил руководство Сенегала за организацию визита в республику татарстанской делегации в марте 2022 года. Он подчеркнул, что татарстано-сенегальское сотрудничество направлено на укрепление отношений между РФ и Сенегалом, которые в этом году отмечают свое 60-летие.

Фото: пресс-служба президента РТ.

Татарстан заинтересован в развитии взаимодействия с Сенегалом, контакты в последнее время активизировались, отметил Президент РТ. Республика приняла делегацию во главе с президентом Национального олимпийского комитета и советником Президента Сенегала Мамаду Дьяня Ндьяй.

Рустам Минниханов также напомнил, что он возглавляет Группу стратегического видения «Россия — Исламский мир» по поручению Президента Владимира Путина. Сенегал — мусульманская страна, где ислам исповедуют свыше 95% населения, а РТ — самая северная часть мусульманского мира.

Со стороны Татарстана в ней приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, помощник Президента РТ Газинур Бакиров, мэр Казани Ильсур Метшин, представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов.