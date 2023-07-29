Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин в разговоре с Президентом Сенегала похвалил Татарстан за умение принимать гостей
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой Сенегала Маки Саллом отметил умение Татарстана принимать гостей. ООН напомнил, что свой визит в Россию Салл начал именно с Татарстана.
«Надеюсь, в ходе этой поездки Вам удалось по достоинству оценить традиционно радушный татарский приём. Наши братья в Татарстане умеют это делать. Уверен, что Вы остались довольны», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
Он подчеркнул, что помимо регионального сотрудничества Сенегал и Россию укрепляют связи в гуманитарной сфере, прежде всего в области образования и культуры.
Напомним, переговоры с Маки Саллом Путин провел накануне. Лидер Сенегала приехал в Россию для участия в саммите «Россия – Африка», и начал свою поездку с визита в РТ. Подробнее о том, с какой целью он прибыл в республику, и о чем договорился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым – по ссылке.
По итогам завершившегося саммита накануне Россия и Африка приняли итоговую декларацию. Путин отметил, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»