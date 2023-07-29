Путин в разговоре с Президентом Сенегала похвалил Татарстан за умение принимать гостей

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой Сенегала Маки Саллом отметил умение Татарстана принимать гостей. ООН напомнил, что свой визит в Россию Салл начал именно с Татарстана.

«Надеюсь, в ходе этой поездки Вам удалось по достоинству оценить традиционно радушный татарский приём. Наши братья в Татарстане умеют это делать. Уверен, что Вы остались довольны», – приводит слова Путина пресс-служба Кремля.

Он подчеркнул, что помимо регионального сотрудничества Сенегал и Россию укрепляют связи в гуманитарной сфере, прежде всего в области образования и культуры.

Напомним, переговоры с Маки Саллом Путин провел накануне. Лидер Сенегала приехал в Россию для участия в саммите «Россия – Африка», и начал свою поездку с визита в РТ. Подробнее о том, с какой целью он прибыл в республику, и о чем договорился с Раисом РТ Рустамом Миннихановым – по ссылке.

По итогам завершившегося саммита накануне Россия и Африка приняли итоговую декларацию. Путин отметил, что достигнутые результаты сформируют хорошую основу для дальнейшего углубления российско-африканского партнерства.