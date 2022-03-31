«Хороший хаб, чтобы двигаться в страны Африки»: зачем Минниханов посетил Сенегал?

Рабочий день в Дакаре провел сегодня Президент РТ Рустам Минниханов. Он принял участие в работе делового форума «Татарстан – Сенегал» и провел ряд важных встреч с первыми лицами Сенегала и Гамбии. Итоги поездки – в обзоре «Татар-информа».

Рустам Минниханов прибыл в Сенегал накануне вечером Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов прибыл в Сенегал накануне вечером. В международном аэропорту Дакара его встречали госсекретарь по делам сенегальцев за рубежом Моиз Диар Дьеган Сарр, посол России в Сенегале и Гамбии Дмитрий Кураков и другие.

Рабочий день Президент РТ начал с поездки в город Туба, который является мусульманским религиозным центром Сенегала. Рустам Минниханов пригласил представителей городской власти в Татарстан на мероприятия по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. «Для нас это будет большая честь», – сказал Президент РТ.

«Гамбия имеет стратегическое расположение и может стать точкой распространения продукции на всю Западную Африку»

Одним из главных мероприятий в рабочем графике Президента РТ стал деловой форум «Татарстан – Сенегал», который состоялся в Дакаре. Перед началом форума Рустам Минниханов встретился с представителями делегации Гамбии. Это государство находится внутри Сенегала на берегах одноименной реки.

В беседе с Рустамом Миннихановым глава Центрального банка Гамбии передал приветствие татарстанской делегации от имени Президента Гамбии Адама Бэрроу.

Перед началом форума Рустам Минниханов встретился с представителями делегации Гамбии Фото: president.tatarstan.ru

«Наш Президент выразил готовность и заинтересованность в сотрудничестве с Татарстаном как одним из промышленных центров России», – отметил он.

На встрече Рустама Минниханова с представителями делегации Гамбии речь шла о нефтехимической отрасли. Представители Гамбии выразили заинтересованность в сотрудничестве в вопросах нефти, нефтепереработки. В обсуждении этих вопросов принял участие генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

Кроме того, обсуждались вопросы поставки товаров, производимых в Татарстане. «Гамбия имеет стратегическое расположение и может стать точкой распространения вашей продукции на всю Западную Африку», – отметил глава Центробанка Гамбии.

Также представители Гамбии высказали заинтересованность в поставках удобрений: «Мы сильно зависим от сельского хозяйства и нуждаемся в производстве удобрений, совместное сотрудничество нам бы очень помогло».

В свою очередь Президент Татарстана рассказал о промышленно экономическом потенциале республики и выразил готовность сотрудничать по всем обозначенным направлениям. «Мы прибыли с большой делегацией, в составе которой представители промышленных предприятий. Обязательно обменяемся контактами, чтобы наладить сотрудничество», – отметил Минниханов.

Представители Гамбии выразили заинтересованность в сотрудничестве в вопросах нефти и нефтепереработки Фото: president.tatarstan.ru

«Мы активно работаем со странами Организации исламского сотрудничества. Президент нашей страны Владимир Путин уделяет этому вопросу самое серьезное внимание. По его поручению я возглавляю Группу стратегического видения “Россия – Исламский мир”, готовы рассмотреть вопрос о включении вашего представителя», – сказал Рустам Минниханов.

Президент Татарстана пригласил бизнес-миссию Гамбии посетить Татарстан для личного ознакомления с возможностями для сотрудничества. «В мае у нас состоятся торжества по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, в рамках этой знаменательной даты мы проведем экономический саммит KazanSummit, где будут представлены бизнес-круги стран ОИС, приглашаем вашу делегацию для участия», – заключил руководитель республики.

«В Сенегале созданы условия для инвесторов, и это хороший хаб, чтобы двигаться в другие страны Западной Африки»

Приветствуя участников делового форума «Татарстан – Сенегал», Рустам Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в сотрудничестве с Сенегалом.

«Мы прибыли в Сенегал с целью расширения торгово-экономического сотрудничества, установления новых деловых контактов. Считаем, что большие перспективы в работе с Сенегалом у Татарстана есть в сфере машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства, инновационных отраслей», – сказал Президент РТ.

Приветствуя участников делового форума «Татарстан – Сенегал», Рустам Минниханов заявил о заинтересованности Татарстана в сотрудничестве с Сенегалом Фото: president.tatarstan.ru

Как было озвучено на форуме, товарооборот Татарстана с Сенегалом по итогам 2021 года составил 1,76 млн долларов. В Сенегал с 2003 по 2021 год было поставлено 167 автомобилей «КАМАЗ». Поставки велись через сенегальского партнера – компанию EMG Universal Auto. Основная номенклатура – седельные тягачи для контейнерных перевозок из порта Дакар. В 2021 году также проведено обучение сенегальских водителей и механиков как на территории заказчика, так и в учебном центре КАМАЗа в Набережных Челнах.

Во время форума представители КАМАЗа рассказали о планах дальнейшего сотрудничества с партнерами из Сенегала. В работе делового форума также приняли участие представители «Татнефти» холдинговой компании «Ак Барс», Казанского вертолетного завода и других компаний Татарстана.

Под конец визита в Сенегал Рустама Минниханова принял глава государства Маки Салл. Президент РТ поблагодарил его за прием и личный интерес к сотрудничеству с Татарстаном.

На встрече стороны обсудили итоги визита татарстанской делегации и планы по дальнейшему развитию. Товарооборот между сторонами последние два года держатся на уровне 2 млн долларов, стороны сошлись во мнении, что этот показатель крайне низкий и есть потенциал к росту. В частности, в рамках этого визита сотрудничество обсудили по линии судостроения с холдинговой компанией «Ак Барс», возможные проекты по реализации обсудило руководство «Татнефти».

Под конец визита в Сенегал Рустама Минниханова принял глава государства Маки Салл Фото: president.tatarstan.ru

«Хотел бы поблагодарить вас, господин Президент, за возможность посетить вашу страну, столицу. Имел возможность быть в Дакаре в 2004 году и вижу, какие большие изменения произошли», – сказал Рустам Минниханов, обращаясь к главе Сенегала.

«Для нас очень важно найти хороших надежных партнеров, в нашем регионе развита промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки», – сказал Рустам Минниханов.

«Через Сенегал проходит ралли “Дакар”, и продукция КАМАЗа в этой стране имеет большой авторитет»

В условиях западных санкций, введенных в отношении РФ, и разрыва логистических цепочек визит делегации Татарстана в одно из африканских государств имеет большое значение, считает председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев.

«Через Сенегал проходит ралли “Дакар”, и продукция КАМАЗа в этой стране имеет большой авторитет. Сейчас происходит поиск новых партнеров и новых рынков сбыта с перспективного выхода на другие страны Африки», – сказал Агеев в интервью «Татар-информу».

Шамиль Агеев считает, что производители из Татарстана готовы поставлять на рынок Африки не только готовую продукцию, но и технологии в части добычи полезных ископаемых и углеводородного сырья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам руководителя ТПП, производители из Татарстана готовы поставлять на рынок Африки не только готовую продукцию, но и технологии в части добычи полезных ископаемых и углеводородного сырья. «Нужно посмотреть, с чем мы можем выйти на рынок Африки: с грузовиками «КАМАЗ» или другой продукцией. Там возможна разработка месторождений, разведка полезных ископаемых, чем занимается компания “Татнефть”. Возможен широкий спектр деловых контактов по линии холдинга “Ак Барс”. Это комплексный подход», – подчеркнул Агеев.

О своей заинтересованности выхода на рынки Африки ранее заявляли крупные производители из Татарстана. КАМАЗ рассматривал возможность организации сборочного производства в Сенегале. Для этих целей руководство страны уже озвучило готовность предоставить автопроизводителям корпус в местном индустриальном парке площадью около 10 тыс. квадратных метров. А в феврале текущего года делегация Сенегала посетила предприятия «Татнефти». Гости ознакомились с работой шинного комплекса и побывали на нефтеперерабатывающем комплексе «ТАНЕКО».

Делегацию заинтересовал вопрос поставок в Сенегал нефтепродуктов «ТАНЕКО» и автомобильных шин KAMA TYRES. Помимо этого, был выражен интерес к реализации совместных проектов на территории Сенегала по производству моторных масел и битумных материалов – от проектирования до выпуска готовой продукции, по совместной разработке нефтяных месторождений на территории Республики Сенегал, Кот-д’Ивуара и Мавритании.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru