Татарстан поделится с Сенегалом опытом проведения масштабных соревнований

Татарстан поделится с Сенегалом опытом организации масштабных спортивных соревнований. Об этом рассказал ТАСС руководитель «Движения первых» в республике Тимур Сулейманов.

Он напомнил, что в 2026 году Сенегал примет юношеские Олимпийские игры. Вопросы организации событий такого уровня уже поднимались во время заседания министров по делам молодежи из стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проводилось в рамках III Казанского глобального молодежного саммита, который продолжался в столице Татарстана с 21 по 24 августа.

«На Олимпийские юношеские игры, которые будут у них, они попросили нас поделиться опытом организации больших, глобальных спортивных событий», — поделился министр.

По его словам, проведен ряд встреч с Министерством спорта Татарстана, состоялись визиты на объекты спортивной инфраструктуры в республике.