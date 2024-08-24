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Татарстан поделится с Сенегалом опытом проведения масштабных соревнований
Татарстан поделится с Сенегалом опытом организации масштабных спортивных соревнований. Об этом рассказал ТАСС руководитель «Движения первых» в республике Тимур Сулейманов.
Он напомнил, что в 2026 году Сенегал примет юношеские Олимпийские игры. Вопросы организации событий такого уровня уже поднимались во время заседания министров по делам молодежи из стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проводилось в рамках III Казанского глобального молодежного саммита, который продолжался в столице Татарстана с 21 по 24 августа.
«На Олимпийские юношеские игры, которые будут у них, они попросили нас поделиться опытом организации больших, глобальных спортивных событий», — поделился министр.
По его словам, проведен ряд встреч с Министерством спорта Татарстана, состоялись визиты на объекты спортивной инфраструктуры в республике.
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