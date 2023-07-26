Минниханов: Татарстан готов импортировать товары из Сенегала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан готов приобретать необходимые ему товары в Сенегале. Об этом заявил Раис РТ Рустам Минниханов на прошедшей в Казанском Кремле официальной встрече с сенегальским лидером Маки Саллом, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В своей речи Рустам Минниханов констатировал, что объемы торгово-экономического сотрудничества сторон пока невелики. Татарстан как экспортно ориентированный регион с мощным промышленным потенциалом, готов поставлять в Сенегал самый широкий спектр продукции, сказал он.

В разные годы в эту африканскую страну экспортировались автомобили «КАМАЗ» и вертолеты производства КВЗ. Хорошие перспективы имеются для поставок продукции машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства и инновационных отраслей, убежден Раис РТ.

Минниханов также напомнил о проводимом ежегодно Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Делегация Сенегала принимала участие в нем, на выставке Russia Halal Expo была развернута сенегальская экспозиция, стенд Сенегала был представлен и в Агропромышленном парке Казани.

Упомянул руководитель республики и о том, что Татарстан является пилотным регионом по внедрению принципов исламского (партнерского) банкинга и финансирования в России и что здесь организована активная работа по развитию халяльной индустрии.

Отдельно Рустам Минниханов акцентировал внимание на возможностях развития гуманитарных контактов — в образовании, культуре, туризме, спорте и так далее. На данный момент сотрудничество с Сенегалом в сфере науки и образования развито слабо. В Татарстане обучаются всего девять сенегальских студентов.

Кроме того, в ближайшее время Казань, которая неоднократно становилась местом проведения различных масштабных мероприятий, должна принять такие важные события, как Международный форум Kazan Digital Week — 2023, Игры будущего — международное мероприятие на стыке спорта, науки и технологий (в 2024 году) и встреча глав государств БРИКС (также в 2024-м). Раис Татарстана выразил уверенность в том, что сенегальским делегациям будут интересны эти мероприятия.

Рустам Минниханов также вспомнил, как сам в прошлом году посетил Сенегал, и поблагодарил «за гостеприимство и прекрасно организованную программу пребывания татарстанской делегации в Дакаре». «Был впечатлен масштабами работы, которая проводится в Сенегале под Вашим руководством. Видим, как происходит много положительных изменений. За этим, безусловно, стоит огромная работа правительства. Искренне радуемся Вашим успехам и желаем Сенегалу дальнейшего процветания», — добавил он, обращаясь к Маки Саллу.

В завершение руководитель республики еще раз поблагодарил Президента Сенегала за визит и заверил в стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству. «Мы всегда рады видеть вас в Татарстане», — подытожил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент Сенегала Маки Салл в беседе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым высоко оценил опыт республики по сохранению своей идентичности и параллельному введению инноваций.