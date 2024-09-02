КАМАЗ откроет завод в Сенегале

В скором времени в Сенегале появится завод ПАО «КАМАЗ». Об этом сообщила глава МИД африканской республики Ясин Фаль.

«Различные российские инвесторы способствуют развитию Африки, <...> предприятие „Камаз“ также будет находиться на территории Сенегала в ближайшем будущем», — заявила она во время совместной конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Детали беседы приводит ТАСС.

По мнению Фаль, перспективными для развития российско-сенегальского сотрудничества также заявляются продовольственный, энергетический и нефтегазовый секторы экономики страны. По ее мнению, также российским бизнесменам стоит инвестировать в обмен технологиями и минеральные удобрения.

В июле 2023 года вопрос сотрудничества с КАМАЗом поднимался на встрече Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Маки Салла, который на тот момент являлся Президентом Сенегала.