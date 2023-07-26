Майка Карадениза, ислам и бизнес: почему лидер Сенегала нанес ответный визит Минниханову

Маки Салл прибыл в столицу Татарстана накануне вечером

Фото: rais.tatarstan.ru

Вместе с Миннихановым Президента Сенегала встречал представитель МИД России

Маки Салл прибыл в столицу Татарстана накануне вечером. В международном аэропорту Казани его встречали Раис республики Рустам Минниханов и представитель МИД России в Казани Радик Вахитов. Согласно официальной информации, президент Сенегала посещает республику в рамках рабочей поездки в Россию для участия в саммите «Россия – Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Во время сегодняшней встречи в Казанском Кремле Минниханов поблагодарил гостей за визит в Татарстан.

«Рад приветствовать делегацию Сенегала в Татарстане. Хочу поблагодарить вас, что нашли возможность и время посетить нашу республику в ходе визита в Российскую Федерацию для участия во втором саммите “Россия – Африка”. Ваш визит имеет большую ценность и значение», – отметил татарстанский лидер.

Во время сегодняшней встречи Минниханов поблагодарил гостей за визит в Татарстан Фото: rais.tatarstan.ru

Во время разговора с Президентом Сенегала Рустам Минниханов отметил, что Маки Салл прилагает усилия по урегулированию украинского конфликта. В июне этого года делегация лидеров ряда африканских стран, в том числе и Маки Салл, провели переговоры в Киеве и Москве и предложили «африканский план» урегулирования ситуации на Украине.

Салл осмотрел ипподром и ознакомился с работой конноспортивного комплекса «Казань» Фото: rais.tatarstan.ru

Знакомство с командой «КАМАЗ-мастер» и футболка «Рубина» от Карадениза

Свое знакомство со столицей Татарстана Маки Салл начал с посещения объектов спортивной инфраструктуры. Первым из них стал Международный конноспортивный комплекс «Казань». Салл осмотрел ипподром и ознакомился с работой комплекса.

Позже он встретился с членами команды «КАМАЗ-мастер» и посетил стадион «Ак Барс Арена», где постоял на изумрудном газоне, ознакомился с историей спортобъекта и его возможностями по проведению крупных спортивных и культурных мероприятий.

Памятный подарок в честь посещения стадиона – майку футбольного клуба «Рубин», Президенту Сенегала вручила турецкая легенда команды Гекдениз Карадениз Фото: rais.tatarstan.ru

Памятный подарок в честь посещения стадиона – майку футбольного клуба «Рубин», Президенту Сенегала вручила турецкая легенда команды Гекдениз Карадениз, в настоящее время он занимает должность тренера команды «Рубин-2».

Еще одним спортивным объектом, который продемонстрировали Маки Саллу, стал Дворец водных видов спорта, где в данный момент проходит финал Кубка России по плаванию.

«Я восхищен теми спортивными объектами, которые мы посетили сегодня. Они показали мне уникальность развития Республики Татарстан. Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом организации и проведения крупных событий. Будем готовить нашу страну принять участие в Играх будущего в 2024 году (которые пройдут в Казани, – прим. Т-и)», – подчеркнул Маки Салл.

Об истории создания IT-парк имени Башира Рамеева и о том, кто такой Башир Рамеев, рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин Фото: rais.tatarstan.ru

IT-парк имени Башира Рамеева и приглашение на фиджитал-игры

Закончив осмотр спортивных объектов столицы Татарстана, Президент Сенегала посетил IT-парк имени Башира Рамеева, где ближе ознакомился с отраслью информационных технологий республики.

Гостю презентовали общественные пространства и конференц-залы, а также киберспортивную арену и детский IT-парк. Об истории его создания и о том, кто такой Башир Рамеев, рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Министр подчеркнул, что в процессе строительства здания были использованы мультиплатформенные решения – созданы киберспортивная арена и зона деловых мероприятий, стартап-хаб, коворкинги и многое другое.

Маки Саллу также рассказали о проведении в Казани соревнований по фиджитал-играм («Игры будущего – 2024») и пригласили Сенегал принять в них участие в следующем году. В завершение посещения IT-парка состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала Республики Татарстан, которую провели представители Агентства инвестиционного развития РТ.

Раис РТ вспомнил, что его впечатлил масштаб работы, которая проводится в Сенегале под руководством Саллы Фото: rais.tatarstan.ru

Прибытие в Татарстан Маки Салла – ответный визит

Прибытие Президента Сенегала в Татарстан можно назвать ответным визитом. Напомним, в марте 2022 года Раис РТ Рустам Минниханов посещал столицу страны Дакар, где принял участие в деловом форуме «Татарстан – Сенегал».

Основной целью посещения африканской страны было расширение торгово-экономического сотрудничества, установление новых деловых контактов. Сегодня Минниханов вспомнил про тот визит и поблагодарил сенегальского лидера.

«Прошу принять мою искреннюю признательность за гостеприимство и прекрасно организованную программу пребывания татарстанской делегации в Дакаре. В рамках визита мы провели содержательную встречу, состоялся круглый стол с участием деловых кругов сторон», – поделился Минниханов.

Раис РТ также вспомнил, что его впечатлил масштаб работы, которая проводится в Сенегале под руководством Салла.

«Видим, как происходит много положительных изменений. За этим, безусловно, стоит огромная работа правительства. Искренне радуемся вашим успехам и желаем Сенегалу дальнейшего процветания», – пожелал Минниханов.

В свою очередь, Президент Сенегала поблагодарил татарстанского лидера за теплый прием.

«Великолепный прием оказан и мне и моей делегации. Счастлив иметь возможность осуществить этот визит, который я планировал давно, с 2019 года. Вы были в Сенегале в марте 2022 года, и это – наш ответный визит», – сказал Салл.

Маки Салл: «Я возглавляю страну, в которой 93-95% – мусульмане, наш секрет стабильности также в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями» Фото: rais.tatarstan.ru

Ислам стал одним из ключевых факторов укрепления связей

Говоря о точках сближения Татарстана и Сенегала нельзя не отметить, что более 90% жителей африканской страны – это мусульмане. В свою очередь Татарстан – это один из центров ислама в России.

«Я возглавляю страну, в которой 93-95% – мусульмане, наш секрет стабильности также в толерантности и мирном сосуществовании и с другими религиями. У вас я увидел церкви и мечети, которые стоят рядом, – этот пример достоин восхищения, его должны перенять все страны», – подчеркнул лидер Сенегала.

Президент африканской страны также особо подчеркнул тот факт, что Татарстан, с одной стороны, сохранил свою идентичность, а с другой открыл двери всему новому – нанотехнологиям, искусственному интеллекту, цифровым технологиям. «Это меня очень вдохновляет!» – сказал Салл.

По словам Маки Салла, также есть огромный потенциал сотрудничества в животноводстве, сфере энергетики, нефтехимических направлениях, а также в образовании, спорте и туризм Фото: rais.tatarstan.ru

Выгоды экономического сотрудничества

Согласно данным прошлого года, торговый оборот между Татарстаном и Сенегалом составляет $2 млн, что по меркам международного сотрудничества является небольшой суммой. Но это свидетельствует об огромном потенциале экономического сотрудничества.

Татарстан, как экспортно-ориентированная республика с мощным промышленным потенциалом, готова поставлять самый широкий спектр продукции. В свою очередь, Татарстан готов импортировать товары из Сенегала.

В разные годы в Сенегал поставлялись автомобили КАМАЗ, вертолеты производства Казанского вертолетного завода. Хорошие перспективы есть в области машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства и инновационных отраслей.

По словам Маки Салла, также есть огромный потенциал сотрудничества в животноводстве, сфере энергетики, нефтехимических направлениях, а также в образовании, спорте и туризме. Он также заявил, что у его страны есть огромный спрос на сотрудничество с КАМАЗом.